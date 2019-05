El conductor del Tesla No imaginaba un vehículo tan caro en la flota de taxis de Barcelona; un coche que anda por los 100.000 euros no parece ideal como taxi Un Tesla Roadster en la feria de coches de lujo Grand Basel en Basilea. / EPA JUAN FUEYO Miércoles, 8 mayo 2019, 12:58

Entrar en su coche es como abordar un buque insignia donde te recibe un almirante. Nunca me habían paseado en Tesla. Los científicos nos subimos a nuestro coche destartalado como otro Quijote montando su Rocinante. No imaginaba un vehículo tan caro en la flota de taxis de Barcelona; un coche que anda por los 100.000 euros no parece ideal como taxi, ya que su amortización podría tardar décadas. «¡Tesla, Tesla!», anunciaba a nuestro paso majestuoso un turista entusiasta.

Había viajado a Barcelona para anunciar la llegada a las librerías de mi segundo libro, 'Te dirán que es imposible', y un taxista se acercó y me explicó que trabajaba para Planeta y que sería mi conductor para las actividades de ese día. Cuando me acerqué al vehículo negro, con las puertas pintadas de amarillo como cualquier otro taxi de Barcelona, eché mano a la manilla, pero esta estaba escondida en la carrocería y no pude asirla hasta que Juan –«ya ve, me llamo como usted»– la hizo emerger con magia tecnológica y 'panache'. Una vez dentro del coche, me deslumbró la pantalla del GPS, tan grande como dos iPADs, por el preciosismo y el detalle con el que mostraba las calles del Ensanche de Barcelona. Juan me hizo admirar el techo: de color gris azulado, entre transparente y translúcido, tan curvilíneo como un gadget diseñado por Steve Jobs. Arrancamos sin ruido y nos movimos en silencio, casi flotando. El Tesla era una resplandeciente gema en el tráfico insustancial.

Juan admira la eficiencia e ingenio de Elon Musk, creador de Tesla, y gusta ilustrar la conversación con apasionados detalles de su biografía e inventos, como si hubiese tomado parte en los mismos. Me explicó que Elon quiere perforar Los Ángeles para evitar las autopistas, saturadas e 'intraficables'. Habló también sobre el transporte de alta velocidad que unirá Los Ángeles y San Francisco, «utilizando el mismo sistema que usan las farmacias», y que «ha avisado a los otros fabricantes de que sus coches autónomos inundarán mercado y calles en el 2020», e incluso mencionó Space X. Juan me recordaba esos seguidores de los Rolling Stones que después del concierto visten siempre la camiseta negra con la irreverente lengua roja. Conducir un coche eléctrico con ruedas de deportivo pintado de taxi es sacarle la lengua a convencionalismos y cartillas de ahorros.

Para Juan, su Tesla es un 'fashion statement'. Y eso quedó claro alrededor de las Ramblas, donde los turistas hacían fotos de coche y conductor en los semáforos, mientras Juan prestaba su sonrisa amplia, su pelo blanco como Richard Branson y el perfil mediterráneo adornado con las patillas rojo chillón de sus gafas. El taxi da cierta privacidad, suele fundirse con el paisaje urbano en el anonimato de los carriles múltiples y los atascos; pero no fue el caso, no con el Tesla de Juan. «¡Tesla, Tesla!», se oía clamar mientras nos deslizábamos sobre el paso de cebra.

El Tesla de Juan es un juguete. «Es un coche de scalextrix dado la vuelta». Se compra por el placer de lucirlo y subrayar la elegancia de su dueño: la actitud del dandi, del 'influencer', de quien pretende conducir por las poco transitadas avenidas de lo exclusivo. Juan y su Tesla sugieren que se puede inyectar al acto diario de vivir la atmósfera irreal del 'show business'. Con su Tesla en Barcelona se compara a Tom Cruise y su Bugatti en Rodeo Drive, solo que la hazaña de Juan es realmente excepcional.

Los demás taxistas conocen a Juan. Es lógico teniendo en cuenta que solo hay tres o cuatro Teslas en Barcelona, y que el suyo es el único taxi. Ninguno lo criticó; si acaso, comentaban las circunstancias que le permiten tener un Tesla, como estar divorciado o hacer muchos kilómetros. «Nosotros quizá lo vemos de un modo y él lo ve de otro», me explicó un chófer. Nadie da mayor importancia a ese asunto, tienen otros temas de qué preocuparse, como Uber y Cabify, especies invasivas, innecesarias en Madrid y Barcelona, ciudades con modélicos servicios públicos. En la Ciudad Condal, Colau rompió una lanza por los taxistas, y ellos la han convertido en un icono. Dentro del taxi no se recomienda criticar a la alcaldesa...

Sentado en el Tesla de Juan, peleando con la nube del jet lag que enturbiaba el río de mis pensamientos, me dejaba absorber por la conversación sobre su ídolo, que solo se interrumpía cuando salía del coche para participar en entrevistas radiofónicas sobre 'Te dirán que es imposible' o dar una charla en un hospital. Al volver al taxi –«¡Tesla, Tesla!»– las ínfulas de profesor y autor se extinguían en los asientos anatómicos, bajo un exquisito cielo de cristal, que relegaban el periplo de radio a radio a uno más de los vulgares eventos que ocurren fuera del coche. Mirando el cielo a través del techo, personaje del sueño de Juan, no tardé en olvidar mi cordura.

Harry Chapin inspiró a Billy Joel. Chapin cantaba sobre personas que no conseguían salir adelante. En su canción más emblemática, 'Taxi', una mujer para un taxi en San Francisco y al cabo de un momento reconoce al conductor. Habían sido novios, los dos recuerdan un pasado lleno de sueños, y ahora, reunidos años después en el taxi, sobreviven frustrados e infelices: «Ella dijo, Harry, quédate con el cambio», mientras salía del coche.

Juan vuela trabajando de taxista, se sabe 'it', su Tesla le da status, disfruta siendo diferente y sonríe al grupo de admiradores que se renueva a diario. Su Tesla, más que un coche, es la actitud de arriesgarse a ser más, a brillar como un astro rey sobre los nubarrones de la vida. Para la mayoría, un taxi es muy parecido a otro: es la inmutabilidad de las cosas cuyas diferencias carecen de importancia. La vida de Juan nos invita a tener el coraje de subir nuestras vidas a un vehículo distinto, uno que esté a la altura de nuestros sueños.

Juan Fueyo es neurólogo del M. D. Anderson Cancer Center de Houston