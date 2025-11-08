El Congreso de Villaviciosa destaca las oportunidades de la marca Asturias

Pablo A. Marín Estrada Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

El IV Congreso de Asturianía puso ayer el foco en lo que verdaderamente «más nos une» a los asturianos de aquí y del exterior, como subrayó con certera gracia el periodista Pachi Poncela, conductor del evento. La Asturias «que se saborea, se brinda y se comparte», tal rezaba el título de la mesa en la que participaron la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; y la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López.

En ese contexto, la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad era lógico que ocupara un lugar central en el debate y así lo destacó la consejera de Cultura, elogiando el papel que la emigración y los centros asturianos habían tenido tanto en su desarrollo y difusión exterior como «focos de la so preservación». Como verdaderas «embajadas e imagen» de nuestra tierra y de su atractivo para el visitante, los definió la viceconsejera de Turismo.

Pero la marca Asturias va más allá de la sidra y la responsable de Agroindustria y Desarrollo Rural apuntó al sello 'Alimentos del paraíso' y las plataformas que los comercializan para llegar a cualquier rincón del mundo. Una apuesta «por la calidad como algo que nos diferencia», que también lo es por sus productores y «el territorio donde viven», para lo que «hay que pagar el producto por lo que vale», defendió, poniendo la sidra de nuevo como ejemplo: «Hace falta plantar manzanos, pero para eso debe pagarse mejor la materia prima y la botella, también, si hay que subir el precio, se sube», lo que provocó los aplausos del público.

El papel de los vínculos comerciales con el exterior fue otro de los temas abordados ayer, con representantes de Fade y de grupos empresariales, junto a las políticas de apoyo al retorno de los emigrantes y también su historia, preservada en el Archivo de Indianos de Colombres. Todos lazos que nos unen aquí y allá.