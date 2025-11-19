El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La consejera Begoña Pedrosa, en una imagen de archivo. Jesús Andrade

La consejera de Educación vasca asegura que la profesora acosada en Plentzia merece «una reparación social»

Begoña Pedrosa considera «inaceptable» lo sucedido y hace un llamamiento al Ayuntamiento y a las familias para participar en una «intervención específica» en el instituto

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, considera que la profesora del instituto de Plentzia acosada durante años en su domicilio por alumnos del centro ... merece «una reparación social». Tras hablar con ella, la mandataria cree que es una educadora «excelente» y que el asedio al que fue sometida es algo «inaceptable». El Gobierno vasco ha abierto diversos protocolos para analizar lo sucedido, que también investiga la Fiscalía de Menores.

