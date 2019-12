Seis consejos para evitar ser atacado por un perro Los dueños y cuidadores de perros piden que se evite criminalizar a estos animales por su aspecto. / Fotolia Es recomendable mantener la calma y evitar amenazar al animal ante una posible agresión EL COMERCIO Gijón Lunes, 16 diciembre 2019, 11:08

Los perros son las mascotas por excelencia. Suelen ser animales fieles y cariñosos, pero es común leer noticias sobre ataques de perros hacia personas, que se pueden producir por diversos motivos.

Por eso, es mejor que sigas los siguientes consejos para evitar ser atacado por un can.

1

Mantén la calma. Si gritas, corres o te pones nervioso, el perro puede interpretar que lo estás amenazando y se pondrá más agresivo y esto incrementará las posibilidades de que te ataque.

2

No lo mires fijamente. El contacto visual directo puede ser interpretado como una amenaza por parte de los animales.

3

Evita amenazarlo. No es recomendable tratar de evitar la agresión de un perro con un palo o cualquier otro objeto contundente. El animal va a responder de forma aún más violenta porque se va a sentir amenazado. Puedes probar a lanzar el palo para distraerlo u ofrecérselo para que lo muerda.

4

Postura del árbol. Esta conducta, recomendada por expertos en conducta animal, consiste en quedarte quieto como un árbol y doblar los brazos en forma de una equis a la altura del pecho, evitando el contacto visual. Aunque no está demostrado el nivel de eficacia de esta técnica.

5

Trata de huir lentamente. Es mejor no hacerle frente y tratar de alejarse del animal de forma lenta, pero sin darle la espalda. No es recomendable correr porque puede que el perro sea más rápido que una persona y la carrera impulsa la conducta depredadora en los perros, comienzan a verte como una presa.

6

Evitar a los perros que porten un lazo amarillo en la correa. Los dueños y criadores de 'razas potencialmente peligrosas' piden que no se criminalice a estos animales solo por su aspecto. La iniciativa 'The yellowdogproject' consiste en poner un lazo amarillo en la correa para advertir de que es mejor evitar a ese perro. Por el motivo que sea, es mejor no acercarse a él.