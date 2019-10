Consumidores alerta de una estafa que duplica tu SIM para acceder a tus datos bancarios Una tarjeta SIM. / E. C. La OCU recomienda ponerse en contacto con nuestro operador si el móvil comienza a hacer «cosas raras» EL COMERCIO Lunes, 14 octubre 2019, 19:43

El 'SIM swapping' o el timo de la SIM duplicada es un fraude cada vez más habitual. A través de esta estafa los delincuentes no solo se hacen con el número de la tarjeta, sino que a través de él pueden acceder a una gran cantidad de datos personales, lo que implica del mismo modo saltarse la doble verificación requerida para las operaciones bancarias que se realizan a través de internet. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte sobre este timo y explica cómo se puede evitar.

Todo comienza, explica la organización de consumidores, cuando el móvil empieza a hacer cosas raras, como que se corten las llamadas de repente, no poder realizarlas o que el dispositivo no pueda acceder a internet, entre otras. Aunque puedan ser fallos normales, recuerda la OCU, no está de más consultarlo para asegurarse de que no se está siendo víctima de un 'SIM swapping', pues las consecuencias pueden ser muy malas.

Cuando el delincuente haya conseguido duplicar nuestra tarjeta SIM, cosa que puede lograr por varias vías, el hacker se dedicará a averiguar cuál es el banco de la persona a la que está estafando para hacerse con su cuenta y contraseña y comenzar así a vaciarla.

Para evitarlo, dice la OCU, lo primero es estar atento al funcionamiento de nuestro móvil, pues una vez se duplica la tarjeta SIM, la víctima notará cosas como que se queda sin cobertura o sin conexión a internet, para lo que se recomienda contactar inmediamente con la operadora para confirmar que se está sufriendo la estafa, así como con el banco, para paralizar todos los movimientos de la cuenta bancaria.

«Desde OCU instamos a las telefonías que sean más rigurosas a la hora de realizar un duplicado de SIM, puesto que un uso fraudulento de esta puede acarrear graves consecuencias para el usuario», dice la organización de consumidores. Para el usuario, además, recomienda no dar el número de teléfono a la ligera, así como no publicarlo en redes sociales ni darlo a cambio de ciertas acciones como poder visualizar algún tipo de contenido a través de la red.