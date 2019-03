La contundente respuesta de Pérez-Reverte al presidente de México: «Imbécil o sinvergüenza» El mensaje del escritor ha levantado mucha polémica en redes sociales EL COMERCIO Gijón Martes, 26 marzo 2019, 23:35

La exigencia de el presidente de México a España ha generado una gran polémica. López Obrador pidió este lunes al Rey Felipe que España se disculpase por la Conquista de México, un hecho que se remonta a los comienzo del siglo XVI.

La respuesta de España no se ha hecho esperar y no ha podido ser más contundente. Concretamente, el escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido uno de los que se ha querido manifestar al respecto con gran firmeza a través de su Twitter: «Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza».

Acaba uno harto de que la historia de España, con tantas luces y sombras como la de cualquier otro país, se haya convertido en el tiro al blanco de todos los demagogos, oportunistas y golfos de dentro y de fuera. Ya parece un concurso para ver quién escupe más fuerte y más lejos. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 26 de marzo de 2019

Pero el autor de Alatriste no se quedó ahí y quiso extenderse en su posición, que no pasó desapercibida en la red. De hecho, ha generado miles de comentarios, retuits y me gustas. Eso sí, las reacciones no han sido únicamente positivas sino que su mensaje también ha provocado multitud de críticas, a las que ha respondido con este otro tweet:

Esta es mi disculpa. Capítulo 20. Aquellos admirables animales.https://t.co/4jfLez6hWF — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 26 de marzo de 2019

Pérez-Reverte fue más allá y quiso añadir un nuevo comentario donde ha reforzado, más si cabe, su postura: «Acaba uno harto de que la historia de España, con tantas luces y sombras como la de cualquier otro país, se haya convertido en el tiro al blanco de todos los demagogos, oportunistas y golfos de dentro y de fuera. Ya parece un concurso para ver quién escupe más fuerte y más lejos».

El Gobierno español lamenta que esta carta del presidente mexicano haya salido a la luz ya que se trata de un escrito que fue enviado al Rey el 1 de marzo. Su postura ha sido de rechazo absoluto: ««la llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas», manifiesta el Gobierno.