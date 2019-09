La conversación entre una operadora de Emergencias y una mujer desesperada antes de morir: «Ponte a rezar» La mujer se había quedado atrapada en el coche por las fuertes lluvias EL COMERCIO Gijón Domingo, 1 septiembre 2019, 20:25

Debra Steven, una mujer de 47 años de Arkansas, estaba en su ruta para entregar periódicos el pasado 24 de agosto cuando se vio sorprendida por el agua debido a las fuertes tormentas que se estaban viviendo en todo el país. Según pubica NY, al verse encerrada en su vehículo sin poder salir, decidió llamar para pedir ayuda al servicio de Emergencias: «Tengo una severa emergencia, por favor ayúdeme, el agua llegó a las ventanas de mi vehículo y no puedo salir».

La operadora que la atendió era Donna Reneau, trabajadora del servicio de emergencias 911 que, tras cinco años en el puesto, se encontraba en su último día de trabajo. No solo no trató de ayudar en ningún momento a la mujer, sino que además la regañó en varias ocasiones por haberse quedado atrapada en el coche con la lluvia. Finalmente la mujer falleció ahogada en su vehículo, ya que los equipos de rescate no lograron encontrarla a tiempo.

«Solo está consiguiendo perder más oxígeno»

Ante la polémica, el Departamento de Policía de Fort Smith emitió un comunicado en el que afirma que se hicieron esfuerzos verdaderos para localizar a Steven con vida. Asimismo, publicó la grabación telefónica de ambas mujeres, en la que se puede oír cómo Donna regaña a la mujer porque «está enloqueciendo» o porque «solo está consiguiendo perder más oxígeno», e incluso la llega a poner en espera mientras atiende otras llamadas o, ante la desesperación de la mujer que le pedía que rezase por ella, le dijo: «Adelántate tú y ponte a rezar».

Las autoridades de Arkansas están investigando lo sucedido.