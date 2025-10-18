El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manuel Benítez 'El Cordobés' Alberto Ferreras

'El Cordobés', el terremoto

Alberto Fereras

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:02

Comenta

De una resonancia mediática máxima fueron las despedidas y/o conatos de despedida de Manuel Benítez 'El Cordobés', que quedaron en amenaza. En 1967, en ... plenitud de su carrera, no se siente valorado pese a que tiene firmadas más de cien corridas a un precio que nunca nadie había alcanzado, y decide convocar a la prensa para anunciar que tras consultarlo con la almohada la noche anterior, tal cual, había decidido retirarse. Semejante posibilidad que muchos califican de ocurrencia moviliza a todos los medios, y a los principales empresarios que, pese a los honorarios del diestro -nadie olvida que bautizó como 'el kilo' el millón de pesetas-, tiemblan ante la posibilidad de quedarse sin el atractivo del torero del flequillo que llenaba las plazas como nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  3. 3 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  4. 4 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  5. 5 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  6. 6 Agenda: todos los lugares a los que acudirá la Familia Real en Asturias durante los Premios Princesa
  7. 7 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  8. 8

    Barbón, en la manifestación contra el peaje: «Vengo a poner la cara por Asturias. Tenemos todas las de ganar»
  9. 9

    Real Oviedo 0-2 Espanyol: Carrión no cambia a un Oviedo que vuelve a caer
  10. 10 La sequía del banquillo del Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'El Cordobés', el terremoto

&#039;El Cordobés&#039;, el terremoto