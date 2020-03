Coronavirus en Asturias | Los centros de salud aplazan citas no urgentes Un centro de salud de Oviedo. / Xuan Llaca LAURA MAYORDOMO Viernes, 13 marzo 2020, 17:42

Lo dijo ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández: «Hay que prepararse para escenarios hipotéticos que nos pueden poner al límite». Hoy, en muchos centros de salud del Principado, los usuarios ya están comprobando a qué se refería el consejero cuando hablaba de «planes de contingencia». En buena parte de los dispositivos de Atención Primaria se están aplazando las citas previstas. En Avilés, por ejemplo, se está llamando a los padres que tenían que acudir hoy con sus hijos a consulta para pedirles que no lo hagan. Es el caso de una madre de dos niños, de tres y seis años, que debían pasar hoy las correspondientes revisiones pediátricas. «Tenía cita a las once y media y antes de las diez me llamaron para decirme que no fuera, que nos aplazaban la revisión y vacunación a después del verano». En otras áreas sanitarias, como la de Gijón, los pediatras creen que es cuestión de horas que se aplique también esta misma medida.

En Oviedo, por ejemplo, también se está pidiendo a los pacientes que no acudan al centro de salud para cuestiones como recoger resultados de pruebas médicas. La indicación es que se les llamará por teléfono para dárselos.

Por otro lado, pediatras y enfermeras de pediatría del Área Sanitaria V proponen aplazar la vacunación de niños mayores de 16 meses. Con el objetivo de reducir al máximo los contactos de niños, tanto con otros pequeños como adultos, y evitar así posibles contagios, pediatras y enfermeras de pediatría del Área Sanitaria V (la que corresponde a Gijón, Carreño y Villaviciosa) trasladaron esta mañana una propuesta a la gerencia que supone, en la práctica, aplazar las revisiones y vacunaciones de los niños mayores de 16 meses al menos durante los próximos catorce días.

En concreto, plantear mantener las revisiones de los bebés a los quince días y al mes del nacimiento; anular las revisiones de los niños sanos de más de 16 meses citados para las dos próximas semanas y mantener las citas para los bebés de dos, cuatro, once, doce y quince meses pero solo para que la enfermera les dispense las correspondientes vacunas. Es decir, sin que haya revisión por parte del pediatra.