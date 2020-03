Coronavirus en Asturias | «Las familias y los usuarios del ERA deben estar tranquilos» Melania Álvarez. El Principado asegura que «estamos reforzando todas las medidas», mientras los sindicatos critican «carencias en seguridad» | La patronal geriátrica privada pide que se considere a la plantilla sociosanitaria «de nivel 1» CHELO TUYA Martes, 17 marzo 2020, 18:49

«Las familias y los usuarios de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) deben de estar tranquilos: nuestra prioridad es velar por la salud de los residentes, familias y trabajadores». La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha querido salir al paso de las críticas vertidas por los sindicatos CSI y CC OO sobre la situación en la red geriátrica púbica.

Según Álvarez, «somos conscientes de las limitaciones y dificultades de la situación que afrontamos, pero seguimos escrupulosamente el criterio que marca el procedimiento diseñado para su aplicación en centros sociosanitarios». Afirma la consejera que «estamos reforzando nuestras líneas de actuación para garantizar el abastecimiento de manera adecuada a pesar de las carencias y los retrasos».

Según aseguró, «mantenemos nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás y así lo haremos, sin bajar la guardia ni un minuto en esta crisis». En esa línea, aseveró que «la gerencia del ERA, como la inmensa mayoría de los profesionales, se está dejando la piel en la gestión de esta crisis».

«Ni mascarillas ni descanso»

Una posición que no comparten los sindicatos. El primero en alzar la voz fue la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que hizo público un comunicado «tras un fin de semana caótico» en el que calificaba de «delincuentes» a los responsables de la gerencia del ERA «que no han pasado por las residencias» con lo que han dejado «a los trabajadores en el más absoluto desamparo».

En el rosario de fallas enumeran que «nos dicen que no hay mascarillas para todos y, donde las hay, se prohibe ponerlas para no alarmar a los residentes», que «el gel desinfectante que reparten no vale para nada porque es bactericida y no virucida» y que «no existen protocolos, los residentes están sin aislar, hacinados en salas sin respetar la distancia mínima entre ellos».

Unas quejas a las que se sumó Comisiones Obreras. Dice el sindicato que «en la mayoría de las residencias del ERA no hay Equipos de Protección Individual (EPI) para trabajar, ya que nos dicen que hasta que no haya algún positivo confirmado en una residencia no se tomarán medidas de protección».

La central añade, además, que «no están concediendo permisos cuando el personal tiene hijos pequeños en casa o personas mayores a su cargo, con el riesgo de contagio para todos que eso supone».

Un peligro que también ven los operarios de servicios la residencia Santa Teresa, la que el ERA tiene abierta en pleno centro de Oviedo. En su propio comunicado, los trabajadores hablan de «falta de materiales necesarios para la prevención del coronavirus, como gel desinfectante, a pesar de que se han instalado dispensadores, o mascarillas».

Explican que en los comedores «los residentes están sentados juntos, sin guardar la distancia de seguridad», una distancia que tampoco se cumple «en los montacargas y ascensores».

También reprochan que el ERA niegue «permisos a los trabajadores con personas a su cargo», con el argumento de que «prima la salud de los residentes».

Para la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, este «es el momento de que todos arrimemos el hombro para ocuparnos de lo realmente importante y no para perder el tiempo montando controversias innecesarias», ya que achaca las críticas sindicales a las elecciones al comité de empresa. »Igual es tiempo para hacer un paréntesis en la campaña para imponer altura de miras, responsabilidad y profesionalidad, como están demostrando la inmensa mayoría de los trabajadores del ERA».

Personal de dependencia

Por su parte, los geriátricos privados han reclamado que «los profesionales de la dependencia tengan, de forma urgente, el reconocimiento de nivel 1». Una certificación oficial «para reconocer el trabajo de las personas que atienden, solo en residencias, a más de 370.000 personas en todo el país, cifra a la que hay que sumar a los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia».