Coronavirus | Qué hacer si hay un positivo en covid-19 en la clase de tu hijo Los centros educativos de Asturias reabren en solo unos días mientras que las incidencias por casos de coronavirus en las aulas españolas no han dejado de crecer

EL COMERCIO Gijón Jueves, 17 de septiembre 2020, 19:55 Comenta Compartir

Solo quedan unos días para que las clases del Principado de Asturias reabran y comience así el curso escolar más incierto. Pero la mayoría de aulas de España ya han abierto y las incidencias por casos de coronavirus no han dejado de crecer. Según el Sindicato de Estudiantes (SE) ya se han registrado más de 400 incidencias por covid-19 en los colegios e institutos españoles. Por eso, es normal que los padres se pregunten cómo deben actuar ante un caso positivo en la clase de su hijo.

¿Qué pasa si un compañero de clase tiene coronavirus?

Si hay PCR positiva en una clase, todo el grupo tendrá que someterse a la prueba y deberán esperar los resultados en casa. Además, los alumnos permanecerán aislados durante 14 días, en los que recibirán clases a distancia.

El Ministerio de Sanidad considera un «contacto estrecho» a quienes hayan compartido espacio con un positivo confirmado en una distancia inferior a dos metros durante más de 15 minutos sin mascarilla. Sin embargo, en las aulas este contacto abarca al grupo del alumno positivo por coronavirus si tiene más de 11 años. Si el menor tiene entre 6 y 11 se considerará siempre como contacto estrecho.

¿Tenemos que guardar cuarentena en casa si la clase está aislada?

No es necesario que toda la familia guarde cuarentena siempre que nuestro niño haya dado negativo en la prueba, a pesar de que se le recomiende el aislamiento para los compañeros de clase que no están contagiados. Esto se debe a que los familiares de un alumno que haya compartido clase con un positivo no son «contactos estrechos». Sin embargo, si la prueba de nuestro hijo ha dado positivo, sí tendremos que guardar cuarentena.

¿Qué hago si mi hijo tiene síntomas?

Los padres no deben llevar a sus hijos a clase si tienen síntomas compatibles con el coronavirus y tienen que ponerse en conctacto con su centro médico o autoridad competente.

¿Puedo cogerme la baja si mi hijo tiene coronavirus?

Por el momento, el Gobierno solo contempla las bajas laborales retribuidas cuando el menor dé positivo en coronavirus porque existe la «obligación de mantener la cuarentena por parte de los convivientes directos, obligatoriamente se tiene que acompañar de la baja laboral que será retribuida», explicó la Ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero en unas declaraciones recogidas por ABC.

Sin embargo, si el niño está aislado por un caso positivo en su clase, solo se facilita la flexibilidad laboral y no la incapacidad temporal retribuida. «Una flexibilidad incluso del 100% de la jornada laboral», dijo la ministra. Más tarde, Pablo Iglesias hizo unas declaraciones en las que dijo estar trabajando para «muy pronto» poder extender la baja retribuida a los padres a los casos en que sus hijos estén aislados.

Alternativas a la baja laboral cuando nuestro hijo no haya dado positivo, pero tenga que guardar cuarentena

Con la declaración del estado de alarma, el Gobierno aprobó el plan 'Me Cuida' para facilitar la conciliación familiar, y hasta que haya acuerdo, será la única manera en que los padres podrán combinar el cuidado de sus hijos en casa con su trabajo. Entre las medidas que la empresa debe facilitar a los trabajadores que se encuentren en esta situación se encuentran la reducción de jornada, cambio de turno, horario flexible, acceso al teletrabajo o incluso cambio de centro de trabajo y de las funciones que se realizan. La reducción, por su parte, puede ser de hasta el cien por cien de la jornada.