Coronavirus | Descubren que un tipo de luz ultravioleta logra matar al SARS-CoV-2 Investigadores de la Universidad de Hiroshima sostienen que se trata de un método seguro, aunque explican que aún es necesario realizar más evaluaciones AGENCIAS Viernes, 18 septiembre 2020, 17:36

El uso de luz ultravioleta C con una longitud de onda de 222 nanómetros (nm) logra eliminar «eficazmente» el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad covid-19. Así lo han evidenciado investigadores de la Universidad de Hiroshima (Japón) en un estudio publicado en el 'American Journal of Infection Control'.

No es la primera vez que investigadores relacionan ese tipo de luz ultravioletas con el coroanvirus. Otros estudios han analizado su potencia para erradicar los coronavirus estacionales que son estructuralmente similares al SARS-CoV-2; sin embargo, la investigación de la Universidad de Hiroshima es la primera en hacerlo sobre el virus causante de la covid-19.

Para ello, han desarrollado un experimento in vitro que ha mostrado que el 99,7 por ciento del cultivo viral del SARS-CoV-2 murió después de una exposición de 30 segundos a una irradiación de luz ultravioleta de 222 nm a 0,1 mW/cm 2.

Los investigadores japoneses han sostenido que se trata de un método seguro porque esta longitud de onda no puede penetrar en la capa externa del ojo y de la piel de las personasy este tipo de luz ultravioleta no dañará las células vivas que se encuentran debajo. Sin embargo, aún es necesario realizar más evaluaciones sobre la seguridad y eficacia de la irradiación de esta luz en el mundo real y no solo in vitro.