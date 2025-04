Coronavirus | «Las familias están agobiadas, no añadamos sobrecarga de tarea» La consejera de Educación insta a los docentes a «reflexionar sobre el sentido de esta segunda evaluación»

Los docentes asturianos no tenían claro cómo proceder para hacer la segunda evaluación, algo que deberían estar haciendo esta misma semana. Pero más del 90% de los centros, según los datos recogidos por la propia Consejería de Educación, no lo habían hecho. Así, Carmen Suárez ha remitido hoy una nueva instrucción (la quinta desde que comenzó la crisis del coronavirus) a todos los centros sobre cómo proceder. Pero lo cierto es que tampoco con esto les ha quedado muy claro. Porque la consejera les insta a «reflexionar sobre el sentido de esta segunda evaluación, en la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos».

No solo eso, sino que lanza un mensaje más: «Las familias, al igual que nosotros y nosotras, están agobiadas, no añadamos una nueva preocupación con la sobrecarga de tareas. No resulta fácil la vida en los hogares con tanto tiempo sin poder salir y sin poder encontrarse con sus compañeros y compañeras. Tampoco es fácil nuestro trabajo sometido al estrés de las tecnologías, frente a lo fácil que resultaba establecer una interacción con el alumnado en las aulas»

Y teniendo todo eso en cuenta hay que continuar con la enseñanza. Y con la evaluación.

Para la consejera, lo importante en estos momentos es «trasladar información al alumnado y sus familias sobre aspectos que deben reforzar y/o ampliar; afianzar lo que el alumnado ha aprendido hasta ahora con tareas integradas, con proyectos, con actividades relevantes que permitan trabajar destrezas y competencias, tal y como habéis recogido en vuestras programaciones y concreciones curriculares». Y es así como los docentes deberían realizar la evaluación, que se entiende será especial.

Lo complicado, por su importancia, será la evaluación final, «que requiere calificaciones numéricas sobre la valoración del grado de consecución de objetivos y de competencias para promocionar de curso, de etapa o para titular». Para eso, dice Suárez, «sí es preciso registrar debidamente la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo y el que hemos encomendado en tareas integradas, proyectos, actividades relevantes en este período no presencial».

Y para llegar a final de curso, sea cuando sea el final, Carmen Suárez insiste en mandar «mensajes positivos y de afianzamiento de lo que han aprendido alumnos y alumnas en el aula y en el periodo no presencial».

Por último, les insta a registrar toda la información disponible hasta ahora y la que vayan recogiendo también estas semanas de formación a distancia y las actividades que realicen los alumnos «para llegar a la evaluación final».

En cuanto a los estudiantes de segundo de Bachillerato, dice la consejera, son una excepción. Su evaluación final dependerá de lo que se decida finalmente con las pruebas de acceso a la Universidad.

«Ayudadnos a que vuestros hijos no pierdan el hábito de estudio»

La Consejería de Educación, como toda la comunidad educativa, vive momentos complicados. Su titular, Carmen Suárez, trata de mantener la comunicación con centros y docentes. Pero también con las familias. Hoy mismo, día en el que se espera que el ministerio y las comunidades autónomas tomen decisiones importantes sobre la organización del final del curso escolar, Suárez se ha dirigido a las familias asturianas, a las que pide: «Ayudadnos a que vuestros hijos no pierdan el hábito del estudio».

Ayer mismo la consejera daba instrucciones a los profesores sobre cómo abordar la segunda evaluación, y les instaba a no sobrecargar a las familia con demasiadas tareas. Ahora se dirige directamente a ellos, padres y tutores, a aquellos que «tenéis en casa a pequeños y pequeñas, a los y las adolescentes con las tareas que le han enviado de los colegios e institutos».

Recuerda Suárez que desde su departamento ya han recomendando al profesorado que las tareas sean «ajustadas y que se comuniquen con las familias para poneros al día de cómo las van superando y qué refuerzo necesitan, esperando que más pronto que tarde nos incorporemos de nuevo a las aulas».

Pero también necesitan de la ayuda de las familias. «Os pedimos que nos ayudéis a que vuestros hijos y vuestras hijas no pierdan el hábito de trabajo y se hagan un horario escolar para estos días que estarán en casa. Necesitan también vuestro acompañamiento, cariño y confianza. Es importante su educación, pero también su bienestar físico y emocional. Hay que trasladarles el valor de la solidaridad, de la empatía y de la responsabilidad, mostrarles el valor que tienen la comunidad, el caminar todas las personas juntas y el papel esencial que están teniendo nuestros servicios públicos como la sanidad».

Carmen Suárez pone el foco no solo en la formación regladas, sino también en el bienestar de los chicos y chicas. «Dedicadles un tiempo a acompañarles siempre que podáis en las tareas, en una lectura, en el juego. Es necesario conversar sobre el problema que tenemos adaptando el mensaje a su edad y sobre todo recordarles que #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS».