Coronavirus | Galicia ultima una Ley Orgánica de Salud que enviará al Gobierno como alternativa al estado de alarma

EFE Miércoles, 26 de agosto 2020, 18:10 Comenta Compartir

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que Galicia remitirá al Gobierno central una propuesta de modificación de la legislación ordinaria correspondiente a la Ley General de Salud Pública para evitar que la gestión de la pandemia vuelva a ejecutarse a través de la figura del estado de alarma.

Tras asistir a la reunión del comité clínico que asesora al Gobierno gallego, Núñez Feijóo ha rechazado en conferencia de prensa la propuesta realizada por el presidente Pedro Sánchez a las autonomías sobre posibles nuevos decretos del estado de alarma, pues, a su juicio, la misma «casa poco con las competencias descentralizadas» que marcan la organización del Estado español.

Así, ha criticado esta oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las autonomías sobre la posibilidad de solicitar el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y ha reiterado que la mejor opción sería modificar la legislación ordinaria como él pidió reiteradamente durante los meses en los que estuvo en vigor la situación de excepcionalidad, ha recordado.

«Ante los cinco meses perdidos del Gobierno central, en Galicia hemos elaborado un texto de modificación a la Ley Orgánica de Salud como aportación leal de una Comunidad Autónoma preocupada y ocupada por la pandemia», ha explicado el presidente de la Xunta, que prevé remitir este texto en la primera semana de septiembre.

El máximo mandatario autonómico ha considerado que con este texto desde Galicia se busca en suma que todos los territorios puedan contar con «herramientas jurídicas» que permitan a las comunidades gestionar la pandemia de una forma homogénea y sin necesidad de que cada medida sea discutida en los órganos jurisdiccionales.

Ha hecho hincapié en la urgencia de contar con una base que permita decidir «con rapidez» las medidas que son necesarias «en cada caso, cada lugar y cada territorio», en un momento en el que «se han incrementado los brotes» y en el que «el estado de alarma no es útil para gestionar una situación que ya es cotidiana« y que no «ofrece respuestas específicas para una pandemia».

Al respecto, ha manifestado su «decepción» ante la actuación del Ejecutivo estatal al respecto puesto que ayer, a su juicio, se evidenció que no se cuenta con «ninguna propuesta alternativa más que seguir prorrogando el estado de alarma de forma indefinida« por lo que cinco meses después del inicio de la crisis «volvemos a la casilla de salida».

En opinión del presidente gallego no es oportuna la propuesta de que cada territorio pueda solicitar de forma unilateral un estado de alarma, ya que en un país tan «castigado» por el virus como es España no puede haber 17 formas de actuar. «Lo lógico es que si somos una nación especialmente castigada, que no haya 17 respuestas diferentes», ha remarcado Feijóo.