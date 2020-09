Coronavirus | «Es mejor evitar el saludo con el codo» Dos alumnas chocan el codo a la puerta del cole. / EFE La OMS recuerda que lo idóneo para evitar el contagio de covid es mantener la distancia social y propone «poner la mano en el corazón» AIDA COLLADO GIJÓN. Lunes, 14 septiembre 2020, 02:41

Si algo está demostrando el coronavirus es que el camino hacia el conocimiento es lento y, la mayoría de las veces, sembrado de contradicciones. Tras las dudas sobre el impacto que tendría la covid, sobre la obligatoriedad de la mascarilla, sobre los efectos del contagio en las embarazadas, en los bebés, en los animales. Tras rendirnos como ciudadanos a la evidencia como Sócrates -«Solo sé que no sé nada»- de nuestra ignorancia, solo queda desaprender, recomponerse y seguir aprendiendo. Así que después de acostumbrarnos a no echar las manos a la nariz al estornudar, a no taparnos con ellas la boca al toser -impulso grabado a fuego de madre desde la más tierna infancia-, a usar el codo para todo ello y, a continuación, para saludar al prójimo, toca aplicar la lógica y dar marcha atrás. Lo de saludar con el codo, dice la Organización Mundial de la Salud, no es buena idea.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó ayer al mundo con un retuit la recomendación que -todo hay que decirlo, con dudoso éxito- hizo el pasado mes de marzo de evitar saludarse con el codo. Y la razón, también hay que decirlo, parece más que evidente: no permite guardar la distancia social, santo grial de la prevención contra el bicho.

«Al saludar a la gente, es mejor evitar chocar el codo, porque te pones a menos de un metro de distancia de la otra persona. A mí me gusta poner la mano en el corazón para saludar a la gente estos días», había invitado hace ya medio año Tedros Adhanom Ghebreyesus, que incluía gratis con el consejo su azucarada propuesta.

El caso es que, ya sea poniendo la mano en el corazón -allá cada cual- o levantando la mano -un clásico que nunca falla pese a que no aparezca en ninguna guía anticovid-, alzando las cejas o, atención, diciendo 'hola', la clave para saludar y, en definitiva, para vivir con ciertas garantías en tiempos de covid, está en no tocarse ni acercarse salvo que sea absolutamente imprescindible. Nada más. Y nada menos.