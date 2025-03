'Pito, pito, gorgorito...', el impactante vídeo del ministerio

P. M. MADRID. Miércoles, 9 de septiembre 2020, 02:18 Comenta Compartir

Esto no es un juego le recuerda el ministerio de Sanidad, precisamente, a quienes se están jugando la vida al saltarse a las normas sanitarias frente a la pandemia. Y se lo dice con un singular vídeo que titula 'Pito, pito gorgorito, pim pam, fuera' y que sigue las directrices de la cantinela infantil para ir señalando, principalmente, a los jóvenes que no se ponen la mascarilla o se reúnen en multitudinarias fiestas, para acabar con la imagen de uno de esos jóvenes al que le tocó el «pim, pam, fuera» y ahora está en la Unidad de Cuidados Intensivos con el cuerpo lleno de tubos y bastante cerca de la muerte. Y es que la preocupación porque las generaciones de menor edad no ven la muerte en la covid-19 se ha empezado a ver en las cifras de contagios y también en la bajada de la edad media de éstos.

Para acabar con esa sensación de inmunidad ante la muerte que se percibe nace esta campaña, con la dura realidad a toda pantalla. Se trata de demostrar que sí, que el coronavirus también mata.

El Ministerio de Sanidad la lanzo ayer con el siguiente lema '#EstoNoEsUnJuego', que tiene como misión reforzar el cumplimiento de las medidas de protección y está dirigida especialmente a los jóvenes. De hecho, se está difundiendo exclusivamente a través de internet.

En un comunicado el departamento que dirige Salvador Illa, destaca este hecho, asegurando que «el objetivo es concienciar a la sociedad en general de la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar nuevos contagios».

La campaña recuerda que es fundamental seguir la conocida como regla de las 3 M: mascarilla, usarla siempre; manos, lavarlas con frecuencia; y mantener la distancia de seguridad. Además, subraya la importancia de restringir los contactos a los grupos habituales, ya sean sociales o familiares.