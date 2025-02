Illa pide «disciplina» a los jóvenes y «aplicación estricta» de sanciones a las comunidades: «Que quede claro, beber en la calle está prohibido»

EUROPA PRESS Viernes, 14 de agosto 2020, 15:55 | Actualizado 16:05h. Comenta Compartir

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha instado a los jóvenes a que se mantengan «disciplinados» ante el gran aumento de casos de COVID-19 que está experimentando España en las últimas semanas, recordándoles, además, que el 'botellón' «está prohibido». «Que quede claro: beber en la calle está prohibido, no se puede beber en la calle», ha insistido.

Así se ha pronunciado Illa en rueda de prensa este viernes tras acordar con las comunidades autónomas una batería de medidas contra el COVID-19, como la prohibición de fumar en la vía pública si no hay distancia de dos metros y el cierre de discotecas, junto con reforzar los controles para evitar el consumo de alcohol en vía pública que no esté autorizado.

En este sentido, el ministro ha instado a las comunidades autónomas a «aplicar de manera más estricta» las sanciones para evitar los 'botellones' donde muchos jóvenes se congregan a beber alcohol sin respetar las medidas de seguridad contra el COVID-19. «Tienen que aplicarse las sanciones en cada comunidad», ha insistido.

Illa ha agradecido, «sobre todo a las personas mayores, el estricto cumplimiento de las medidas», pero se ha dirigido a los jóvenes, ya que algunas de las medidas aprobadas este viernes «les afectan más directamente». «A los jóvenes recordarles la importancia de ser disciplinados. En esta fase en la que estamos conviviendo con el virus, no podemos no ser disciplinados, no podemos no cumplir con las medidas ignorando que el virus está circulando entre nosotros», ha expresado.

Por ello, ha pedido a los jóvenes que mantengan la «disciplina» durante los meses que faltan hasta que «haya un tratamiento eficaz o una vacuna» contra el COVID-19. Entre las prácticas que el ministro quiere que eviten, se encuentran «hacer botellones, fumar cuando no se puede mantener la distancia de dos metros, juntarse con más de diez personas o dar mucha importancia a cumplir estas medidas, como están haciendo las personas mayores», ha detallado, insistiendo en que no se puede «tolerar que un comportamiento incívico de un ciudadano ponga en peligro» todo lo que se está consiguiendo en la lucha contra el coronavirus.