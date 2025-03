Coronavirus | Lo que se sabe hasta el momento de la vacuna que se probará en España

El Comercio / EFE Viernes, 28 de agosto 2020, 18:54 Comenta Compartir

España es uno de los países donde se realizará el ensayo clínico del candidato a vacuna para contra COVID-19 de la farmacéutica Janssen . Así lo ha confirmado este mismo viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) lo autorizase. ¿Cuándo van a empezar los ensayos?, ¿dónde se van a realizar?, ¿cuánto puede durar el proceso?, ¿cuál es el perfil de los voluntarios? o ¿cuándo podría estar lista? son algunas de las cuestiones que surgen sobre esta vacuna contra el coronavirus. Esto es todo lo que se conoce, hasta el momento, de la vacuna que va a probarse en España.

La vacuna y la farmaceutica

La farmaceutica que va a probar su vacuna en España es la empresa belga Janssen Pharmaceutica, filial de la corporación norteamericana Johnson & Johnson.

Los ensayos en fase 1 de esta vacuna, cuyo nombre técnico es Ad26.COV2-S, se realizaron en Estados Unidos y Bélgica con resultados «satisfactorios» y superando los «criterios de seguridad y no toxicidad», ha explicado Illa. En ellos participaron 1.045 voluntarios.

¿Dónde se van a realizar los ensayos y con cuántos voluntarios?

Como ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, los hospitales madrileños de La Paz y Princesa y el Valdecilla , de Cantabria, reclutarán a 190 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años y también a mayores de 65. Además, las pruebas también van a probarse en Bélgica y en Alemania. En total esta fase 2 movilizará a 590 pacientes sanos, se estudiará «qué dosis de antígeno hay que calibrar para cada unidad de vacuna, si hay que suministrar una o dos dosis y qué ocurre en ese intervalo entre la primera y la segundad dosis», ha afirmado el ministro de Sanidad.

¿En qué fase está?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que los ensayos que se llevarán a cabo en España formarán parte de la fase 2. Las vacunas tienen que pasar por cuatro fases hasta que se llegue a su distribución.

¿Cuándo empezarán los ensayos?

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla prevé empezar la evaluación de los candidatos el 1 de septiembre. Será un proceso «muy riguroso», en el que primero se les informará de las condiciones de participación y los riesgos en un consentimiento firmado.

Además tendrán que superar una entrevista clínica y un proceso exhaustivo de análisis para poder ser seleccionados. «Si no tiene criterios de exclusión y está sano, a partir de ahí se decide incluirlo».

Después, a partir del 14 de septiembre se les empezará a administrar la vacuna experimental para hacer un seguimiento, en el que se suministrará a cada voluntario dos dosis y un recuerdo, con la previsión de que en seis meses se tengan los resultados de esta segunda fase de esta vacuna, denominada Ad26.COV2.S.

¿Y cuánto va a durar el ensayo?

La fase 2 normalmente dura un año, aunque en estos momentos se está acortando ese intervalo y podría durar un par de meses.

¿En qué consiste cada fase?

El investigador Vicente Larraga, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, responsable de uno de los candidatos a vacuna en España, explica a Efe las diferentes fases de un ensayo clínico.

Todo candidato a vacuna o medicamento tiene que someterse a un ensayo clínico para hacer una evaluación experimental en humanos que compruebe su seguridad y eficacia. A este se llega tras las pruebas con éxito en animales.

1. La fase I de un ensayo clínico testa la seguridad del candidato a vacuna y se realiza con un grupo de entre 50 y 100 personas. Esta es la primera vez que la sustancia se administra a humanos. El objetivo principal es establecer si produce algún «efecto secundario importante» y se observa si induce una reacción del sistema inmune, es decir, «si puede efectivamente convertirse en una vacuna». Esta etapa normalmente dura un año, pero en la actualidad, ante la pandemia causada por el SARS-CoV-2 se realiza durante algo más de un mes.

2. La fase II se realiza con un grupo de 400 a 500 personas y está formada por dos etapas:

-En la primera se ve la respuesta inmune durante más tiempo y normalmente se prueban un par de dosis diferentes, para determinar la más adecuada.

-En la segunda etapa de esta fase se realiza un experimento que «es clave en cualquier vacuna», destaca Larraga, pues a una parte del grupo de voluntarios, normalmente un tercio -unas cien personas-, se les inocula de manera controlada el agente patógeno, en este caso el virus, y se ve si confiere protección. Este es «un experimento clave», reitera el investigador, pues sin él no se puede seguir adelante.

3. La fase III se realiza en una zona en la que exista la enfermedad que quiere prevenir el candidato a vacuna, donde una parte de la población será vacunada y otra no. En este caso se realiza con un grupo que está por encima de 3.000 personas. Se prueba así la eficacia a gran escala y la infección tiene que ser natural, a diferencia de en la fase II, en la que a una parte de los voluntarios se les inocula el virus. En esta etapa vuelve a calcularse el porcentaje de personas a las que protege el candidato a vacuna. Para que se considere eficaz, «normalmente se consideraba el 60 %, pero en este caso no me atrevo a decir nada, porque probablemente se acepten porcentajes inferiores de protección«, debido a la situación actual, indica Larraga.

4. Finalmente hay una fase IV en la que se solicita la autorización a las autoridades competentes y se pasa a la distribución.

¿Cuándo podría aprobarse la vacuna?

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que empezará de forma inmediata la selección de candidatos para el ensayo de la vacuna de la covid-19, apunta a finales de 2021 para que vacuna de covid esté aprobada. Eso sí, el director de este instituto, Galo Peralta, subraya a EFE que se trata de una previsión «muy optimista» y «si las cosas van bien».

«A final del año que viene, yendo las cosas muy bien y de manera muy optimista quizá podríamos tener un resultado que ya nos permitiera decir: 'Al mercado'», ha avanzado Galo Peralta.