El coste del hospital de campaña del recinto ferial superará los 645.000 euros

LAURA MAYORDOMO gijón. Domingo, 7 de junio 2020, 02:34 | Actualizado 02:41h. Comenta Compartir

Habilitar el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro, en Gijón, como hospital provisional para la atención de pacientes con COVID-19 conllevará un coste aún no cerrado pero que, en todo caso, superará los 645.000 euros. Al menos esa es la estimación que realiza el Principado solo para el primer mes de vida del denominado 'H144' -por el número de camas que al final se montaron- y que no ha llegado a estrenarse. Porque si bien la ocupación del espacio no le cuesta nada al Principado, este sí tendrá que abonar los 450.000 euros que costó el montaje de las instalaciones. A esa cantidad se suman otros 194.737 euros correspondientes al renting del montaje de mamparas, locales, lencería, comida o vestuarios (89.343 euros), los gastos de gestión (40.701 euros), el pago de suministros energéticos (14.491 euros), el alquiler de mobiliario (11.985 euros), el servicio de vigilancia (15.814 euros) o la limpieza (10.350 euros).

Hay que tener en cuenta que esa cantidad es la referida solo al periodo entre el 9 y el 30 de abril, por lo que cabe esperar que varios de los conceptos recogidos en el apartado de 'renting y funcionamiento' se incrementen en la factura final porque seguirán prestándose mientras el hospital de campaña siga montado. Más aún si en algún momento es preciso derivar a él pacientes, cuestión que la Consejería de Salud no descarta que ocurra en esta fase de desescalada en la que los hospitales están tratando de recuperar su actividad habitual.

El detalle de los gastos asociados a este equipamiento constan en la respuesta que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ofreció a la diputada del Partido Popular Beatriz Polledo, que en varias ocasiones había requerido esta información. En dicha respuesta se detalla que el acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Principado contempla la ocupación del pabellón central «por un periodo estimado inicial de entre dos y cuatro meses, susceptible de variación en función de la evolución de la pandemia».

También se detalla que de los 44 trabajadores adscritos al 'H144', nueve fueron nuevas contrataciones -tres médicos residentes de primer año que aún no han iniciado su especialidad, tres celadores, dos enfermeras y un ténico en prevención de riesgos laborales-, ocho trabajadores de otras áreas con movilidades forzosas y 27 personal de plantilla del Área Sanitaria V. El 86% sigue trabajando en sus respectivos puestos mientras que seis permanecen de retén y disponibles para acudir al recinto ferial antes de una hora si fuese necesario.