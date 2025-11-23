El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una patrulla de la Guardia Civil y el furgón funerario, en una de las entradas de la urbanización

El crimen de Málaga: se sospecha que el detenido intentó suicidarse tras matar a su exmujer

La víctima se llamaba María Victoria y solía visitar a su expareja, preocupada por su estado de salud

Irene Quirante y Antonio Ortín

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:45

Comenta

Rincón de la Victoria fue escenario ayer de lo que ya se investiga como un posible crimen machista. La víctima tenía 60 años y se ... llamaba María Victoria. La Guardia Civil la encontró sin vida y con evidentes signos de violencia en la casa de su exmarido, un año mayor, donde ella también había residido antes de que la pareja se separara.

