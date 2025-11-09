El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión de Jefes de Estado en Belém, previa al inicio de la cumbre. AFP

La crisis climática pide más esfuerzo a los países reunidos en una COP tocada por el negacionismo

La 30 Cumbre del Clima comienza en Brasil con la misión de firmar un compromiso mayor contra los combustibles fósiles pero con ausencias clave como la Estados Unidos y Donald Trump

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

La emergencia climática está, más que nunca, en el discurso público. Las riadas, olas de calor, tifones e incendios extremos devuelven a la actualidad de ... forma continua las consecuencias del cambio climático, apuntaladas por la ciencia desde hace años. Pero, a la vez, el negacionismo alcanza cotas inéditas en el mapa geopolítico internacional, con la potencia más contaminante a la cabeza, esto es, Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, al frente.

