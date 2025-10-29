El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Numerosos jóvenes caminan por un parque, en Pamplona Sergio Gómez

Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha arrestado este martes a cuatro jóvenes por su implicación en una agresión cerca del recinto festivo de la CD Amaya

Iván Benítez | Carmen Remírez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:51

Comenta

La Policía Municipal ha detenido a cuatro jóvenes este martes en relación a una presunta agresión sexual ocurrida durante la madrugada del viernes al sábado ... en la fiesta de la Carpa universitaria. Son cuatro jóvenes de origen magrebí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  3. 3

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  4. 4 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  5. 5 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  6. 6

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  7. 7 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  8. 8

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  9. 9 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  10. 10 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona

Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona