Cuatro muertos por un escape de gas en Málaga El suceso, registrado a las 15.20 horas de este martes, ha tenido lugar en la barriada El Pontil, en el casco histórico de Torrox

Eugenio Cabezas Martes, 25 de noviembre 2025, 17:00 | Actualizado 18:26h. Comenta Compartir

Conmoción en la Axarquía. Cuatro personas de una misma familia han fallecido este martes 25 de noviembre, al parecer, a consecuencia de un posible escape de gas registrado en la localidad de Torrox, según han confirmado a SUR fuentes municipales. El suceso ha tenido lugar sobre las 15.20 horas de la tarde en la barriada El Pontil, en el casco histórico del municipio axárquico.

Por el momento no han trascendido más datos acerca del suceso o de las víctimas que son de origen marroquí. Según ha confirmado este periódico, los fallecidos son una pareja de unos cincuenta años y sus dos hijos varones, de 17 y 19 años.

Según han informado desde Emergencias 112 Andalucía, han recibido un aviso por un posible escape de gas en la calle Pontil, requiriendo asistencia sanitaria para varias personas que estaban en el suelo.

Hasta el lugar del suceso se ha movilizado al Consorcio de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y a los servicios sanitarios que están atendiendo a familiares de las víctimas. Desde el Consorcio de Bomberos han desplazado dotaciones de Nerja y Vélez-Málaga, han informado fuentes de este organismo, quienes han apuntado que «se han limitado a comprobar que no quedaba gas en el interior de la vivienda».

Tres días de luto

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrox ha decretado tres días de luto por el fallecimiento de la familia. El alcalde del municipio, Óscar Medina, ha mostrado su consternación, ha expresado su pésame y ha trasladado las condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse al minuto de silencio convocado para este miércoles 26 a las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento.

Medina también ha trasladado sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. Desde este martes 25 hasta el jueves 27 las banderas de edificios públicos municipales ondearán a media asta y no se llevarán a cabo actos institucionales como muestra de respeto.

