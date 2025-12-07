El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al menos cuatro muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife

Los efectivos de emergencia mantienen el dispositivo de búsqueda para intentar localizar a una persona en paradero desconocido

C. S.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:50

El fuerte oleaje registrado este domingo alrededor de las 16.00 horas en la costa de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), provocó un grave accidente con un balance provisional de cuatro fallecidos, un desaparecido y varios heridos. Según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, las víctimas fueron arrastradas por el mar en la piscina natural de la zona.

La Radio Televisión Canaria (RTVC) informa de que una quinta persona permanece en paradero desconocido. El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, señaló que un amplio dispositivo trabaja en los alrededores de la costa para localizarla, aunque las labores se ven dificultadas por «la baja luminosidad con la llegada del ocaso». Por otro lado, el helicóptero del 112 tuvo que retirarse temporalmente para realizar maniobras de mantenimiento, aunque «se espera que se reincorpore en breve». Sánchez confirmó que la búsqueda continuará en las próximas horas.

Además, una persona tuvo que ser recuperada tras recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Por otro lado, otras tres personas resultaron heridas leves y fueron atendidas por los equipos sanitarios desplazados.

El director del 112 calificó el incidente de «grave» y destacó la magnitud del oleaje como principal factor de riesgo en este enclave turístico. En el operativo participan el Servicio Canario de Salud (SUC), efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local, mientras se investigan las circunstancias del suceso.

Canarias se consolida como una de las comunidades más golpeadas por la tragedia de los ahogamientos en 2025, con 67 fallecimientos registrados hasta noviembre, lo que la sitúa como la segunda región con mayor mortalidad, solo por detrás de Andalucía. La cifra refleja unos datos donde la actividad turística y el uso frecuente de espacios naturales de baño, muchas veces sin servicio de socorrismo, incrementan el riesgo. El mes de noviembre, con siete muertes en las islas, confirma la persistencia de un problema que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

