«Soy de las dos cuencas y me va la mezcla» El actorJosé Antonio Lobato elige Soto de Rey, el pueblo en el que nació, para fotografiarse. Allí vivió una infancia salvaje y feliz. / PABLO LORENZANA José Lobato nació en Soto de Rey, conoció a Tino Casal en Tudela Veguín y se hizo actor en Córdoba | Con 11 años llegó a Oviedo, con 15 empezó a trabajar y pasados los 60 solo piensa en la jubilación: «Para hacer lo que me dé la gana» M. F. ANTUÑA Domingo, 2 junio 2019, 04:09

Tiene gracia: el republicano vehemente nació en Soto de Rey. Y allí vuelve el actor José Antonio Lobato (1956) para fotografiarse, para recordar aquellos baños en un Nalón que bajaba negro, para rememorar a los güelos, a los bisabuelos que tuvieron trece hijos, para reivindicar su doble nacionalidad -«en Ribera de Arriba confluyen el Nalón y el Caudal, así que yo soy de les dos cuenques, me gusta la mezcla, que ye fundamental y necesaria»-, para recrear una infancia feliz y con un punto cafre. «Tuve una infancia salvaje, corriendo por los montes pa arriba y pa abajo, bañándome en el río Nalón, del que salíamos aceitosos y teníamos que ir a lavarnos a una fuente para que no nos riñeran en casa, y en el que pisar el fondo era como caminar sobre natillas», resume. Y añade: «Entonces que un guaje cayera y se diera un castañazu no era ninguna tragedia, a veces todavía llevabes una 'hostia' por torpe, y yo no tengo ningún trauma».

Eran otros tiempos. Duros, sí, distintos, más gamberros, peleones, para el mayor de tres hermanos que ejercía de tal y que mientras los padres trabajaban en Las Segadas vivía en casa de los abuelos para ir a un colegio que hoy ha desaparecido. Así fue su vida hasta que con ocho años tomó rumbo a Tudela Veguín. Tres años que le marcaron pasó allí. Vivía en Corea el hijo de un palista de la fábrica de cementos que tuvo oportunidad de conocer a Tino Casal. «Aquellos años fueron muy importantes para mí, allí descubrí el sexo, y yo que era un 'acojonao' del catolicismo, que para mí era todo pecado, fui a un colegio de salesianos, descubrí la realidad de la religión y me hicieron salir por la puerta grande».

En el aquel colegio que le hizo renegar de la fe comenzaron sus primeras funciones escolares. Y lo curioso es que su hermano Ángel Luis, trece meses más joven que él, era el que se llevaba los papeles. «Si alguien tiene talento es él, lo que pasa es que yo soy más cabezón». Así empezó todo. Luego llegó Oviedo, con once años, y Ciudad Naranco «república independiente», y el instituto Alfonso II. Y un buen día unos amigos les dijeron a los dos hermanos Lobato que buscaban gente para un grupo de teatro de la OJE. «Pasamos el corte y allí conocí a la persona más importante de mi vida teatral, Ceferino Cancio, que fue el que me metió el veneno en el cuerpo». Con quince años, a punto de cumplir los dieciséis, empezó a trabajar en una empresa de maquinaria industrial y con aquellas pocas perras y muchas ganas se metía palizas infernales en el Renault 12 de Cancio para acudir a Córdoba a examinarse en el Conservatorio Superior de Arte Dramático, Música y Danza. «Eran tres años y lo sacamos en dos, el primer año nos matriculamos de los tres cursos de una tacada». Dormían de camping, se formaban como actores y aprendían a vivir en una España todavía muy gris.

Córdoba, la ciudad donde hizo la mili en infantería, tiene lugar destacado en los mundos de Lobato, donde, si hay un espacio sagrado más allá de los escenarios, es la carretera. Son las tres furgonetas que el grupo Margen ha tenido a lo largo de su existencia: «La primera era una DKV con baca; la segunda, una Mercedes 406 que era la que tenían todos los grupos de música, y la tercera, la Mercedes 608, que tiene 33 años y ahí sigue, tiene 500.000 kilómetros y aún le quedan otros 500.000».

Admira Portugal y a los portugueses, ha visitado Cuba, Bélgica, Escocia y Holanda por motivos teatrales, frecuenta la casa de Ponga de la familia de su mujer y ahora solo piensa ya en la jubilación para seguir haciendo teatro, «para hacer lo que a mí me dé la gana y con quién a mí me dé la gana».

Dice que le queda un último viaje: «El de atravesar el lago Estigia en la barca de Caronte». El oficio obliga a citas solemnes. Dice lo que dice con el convencimiento de que aún queda tiempo para gozar: «Espero que me queden muchos años, me gusta vivir, me gusta hablar, me gusta meterme en un bosque debajo de los árboles y sentir que te llenas de energía».