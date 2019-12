«El rol de los Gobiernos es de los más importantes» Macarena Guajardo, presidenta de la Fundación Basura habla del papel de la sociedad en el camino hacia una economía circular durante su participación en la COP25 DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Miércoles, 4 diciembre 2019, 15:55

Arquitecta y presidenta de Fundación Basura, que propicia la «economía circular» e integra la «sociedad civil» que reclama una nueva política al Gobierno chileno.

–Dice que la basura no existe en la naturaleza. ¿Desde cuándo existe?

–Los seres humanos la empezaron a inventar con las primeras ciudades. Cuando comenzamos a alejarnos del entorno natural.

–¿Cómo eliminarla?

–Corrigiendo los errores de diseño y uso, por parte de las personas.

–En la COP25 se escucha que los acuerdos no son sólo una cuestión política, sino de cada ciudadano.

–Eso es un engaño. El rol de los Gobiernos es de los más importantes porque establece las reglas de juego. Impiden que se utilice a la naturaleza como bien de consumo.

–Se habla mucho de la educación, ¿pero no hace falta un poco más de prohibición?

–Hay que hacer las dos. No puedes pedir a las personas que no tienen acceso a la educación que tengan conciencia suficiente para que no consuman, por ejemplo, botellas de plástico. Las personas en situación de vulnerabilidad están preocupadas de tener pan en su plato. Son las personas privilegiadas las que tienen que darse cuenta de las alternativas.

–¿Y prohibiciones hacia los modos de producción?

–Es muy importante a nivel global. No se pueden generar lucros a costa del beneficio colectivo.

–La COP25 se celebra en España. ¿Qué está pasando en Chile?

–Chile está atravesando una crisis social y desde la sociedad civil se agradece. Existe un concepto que se llama 'zona de sacrificio' donde las comunidades viven intoxicadas y sin educación. A nivel nacional tenemos un sistema de salud que no funciona. El Gobierno no está cumpliendo los acuerdos que en otras épocas ha promovido. Pedimos la descarbonización de la energía y la desprivatización del agua.