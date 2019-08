Entre el crossfit y los sermones: así es Oskar Arngården, el cura que arrasa en Instagram Imagen compartida por Oskar Arngården en su cuenta de Instagram. El religioso de 35 años cuenta ya con cerca de 42.000 seguidores en la red social, donde comparte sus dos pasiones EL COMERCIO Gijón Jueves, 29 agosto 2019, 13:13

Oskar Arngården compagina su amor por Jesucristo con su pasión por el crossfit, un entrenamiento deportivo de alta intensidad que ya es tendencia. Este sacerdote sueco de 35 años cuenta con cerca de 42.000 seguidores en Instagram, la red social en la que comparte sus sesiones deportivas y sus sermones religiosos.

«Sacerdote en la Iglesia de Suecia con una gran pasión por el entrenamiento». Así se define el religioso, al que ya comparan con el actor Chris Hemsworth por su enorme parecido físico, en su cuenta de Instagram.

Arngården acumula comentarios como «me ha venido la fe de repente», no pocos «amén» y multitud de 'me gusta' en todas sus publicaciones y su número de seguidores no deja de crecer.