Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?

Azahara Villacorta Gijón Domingo, 26 de octubre 2025, 20:50

Uno de los momentazos de la edición de los Premios Princesa de Asturias que acaba de concluir sucedió cuando, sobre el escenario del Campoamor, Leonor de Borbón se reclamó como una joven perteneciente a la generación Z. «Soy de la generación Z e hija de una X y de un boomer», defendió la heredera de la Corona durante su discurso en el Campoamor. Una frase que, además de provocar las sonrisas cómplices de su auditorio, pide paso. Porque, frente a los que hablan de una juventud adormecida y aborregada, abducida por TikTok y Twitch, son los jóvenes del grupo GenZ 212 quienes llevan un mes movilizándose en Marruecos para reclamar mejores servicios de sanidad y educación y luchar contra contra de la corrupción, echándose a la calle este fin de semana a pesar de la represión. Y lo mismo ha ocurrido en Nepal, donde fueron los jóvenes quienes hicieron caer al Gobierno por el cierre de redes sociales, la corrupción generalizada y las desigualdades.

Son, según los expertos, irreverentes, creativos e inconformistas. Porque, en estos tiempos en los que todo se etiqueta, cada generación ha sido bautizada por los investigadores para intentar estudiar mejor su comportamiento y aquí van las tipologías, en las que tal vez se reconozca (o no). Y ojo, porque los Alfa (los nacidos entre 2011 y 2025) y los Beta (los venidos al mundo a partir de este mismo año) vienen pisando fuerte.

Generación Z (nacidos entre 1994 y 2010): lo quieren todo y ya

Son los llamados 'centennials'. Los primeros nativos del siglo XXI. Van a por todas. Quizá porque no tienen demasiado que perder y mucho que ganar. Locos por las las redes (que les han arruinado la infancia), devoran toda la información que les llega por vía digital y muchos acaban de lanzarse a un mundo laboral precarizado que ni siquiera les permite pagarse un alquiler (ay, la vivienda) y mucho menos comprarse una casa. Los 'post-millennials' también sufren elevadas tasas de paro y, seguramente por eso, también son una generación emprendedora.

Y, precisamente, por estar expuestos a tanta información, a los de la Gen Z les resulta difícil a menudo distinguir la realidad de la ficción y son presas fáciles para las 'fake-news', además de tener problemas para desarrollar el sentido crítico y la expresión escrita, profundizar en el pensamiento abstracto y dedicar unos minutos de su día a no hacer nada, según los sociólogos.

Suelen ser también impacientes al nivel máximo. Viven en la inmediatez. Lo quieren todo y lo quieren ya, porque las nuevas tecnologías les ofrecen también toda la información al instante. Y piensan que eso es extrapolable a sus deseos en la vida analógica. Spoiler: va a ser que no. Eso sí: aprenden rápido y de forma autodidacta, no tienen ningún problema para moverse por el mundo y desconfían de la clase política y no quieren vivir para trabajar, así que conviene no subestimarlos.

Generación Y (nacidos entre 1981 y 1993): de 'ninis', nada

Los 'millennials' (o generación Y ) son seguramente la generación más conocida y más criticada de la Historia. Nacidos entre 1981 y 1993 (o 1996, según la clasificación que se consulte), es la primera generación que puede considerarse global, porque no tienen fronteras.

Crecieron con los inicios de la digitalización, su acceso al mercado laboral estuvo marcado por la crisis económica y a menudo han sido calificados injustamente como 'ninis' (aquello tan viejuno ya de 'ni estudia ni trabaja'), porque se trata de generación claramente estigmatizada que ha sido descrita como perezosa, individualista, aburguesada… pero lo cierto es que son estos mismos jóvenes los que desempolvaron cuestiones como la vida sana, la alimentación saludable y el ecologismo. Eso sí: pueden tener malas relaciones con la frustración.

Generación X (nacidos entre 1969 y 1980): temen por sus pensiones

La generación de la Reina doña Letizia, puro tesón y trabajo duro para intentar ser independientes, eso que tanto les repitieron sus madres, machaconamente. Su nombre surgió cuando un conjunto de jóvenes europeos posaron para el objetivo del gran Robert Capa. Entonces, no sabrían que iban a ser considerados la Generación X, título con el que bautizó el fotógrafo una serie con la que quería plasmar cómo era la vida de los jóvenes que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La Generación X comprende a los nacidos durante la reconstrucción de Europa tras el drama bélico. Trabajar y producir se convirtió en su filosofía de vida, tener éxito en lo laboral, dejando un poco de lado el idealismo y la vida personal.

El individualismo, la ambición y la adicción al trabajo (hasta convertirse en 'workaholics') son los valores (a veces positivos y otras no tanto) en los que han crecido, pero los especialistas aseguran que estar bastante conformes al llegar a la edad adulta. Se quejan, eso sí, de enfrentarse a una jubilación incierta y de sufrir todavía los efectos del machismo de la tele y las revistas de los 80 (ay, las Mamachicho). Siguen llorando con la muerte de Chanquete.

Los 'baby boomer' (nacidos entre 1949 y 1968): abuelos 24 horas

A mediados de los años cuarenta, y hasta bien entrados los sesenta, España vivió su 'baby boom'. Niñas y niños que vivieron en primera persona la dictadura, pero también los años de la apertura al exterior, de la llegada de turismo de otros países... Por primera vez, había posibilidades, y esta generación comenzó a ser ambiciosa. Son aquellos que vivieron el éxodo del campo a la ciudad y empezaron a disfrutar de vacaciones en la costa.

Ahora les cuesta un poco adaptarse a las nuevas tecnologías y a veces añoran esa arcadia feliz en la que los más pequeños jugaban en las calles, lejos de la tele y, mucho menos, de las todavía inexistentes redes sociales.

Trabajadores (mucho) y con sólidos principios y valores, los 'boomers' como el Rey don Felipe contemplan (a veces, con cierto estupor) cómo las nuevas generaciones se olvidan de parar de cuando en cuando y de ser felices sin hacer nada, alejados de una pantalla.

En algunos casos, sus hijos ya son mayores, y muchos ya tienen nietos, así que sienten la responsabilidad de ayudarlos y se convierten en los típicos abuelos que a veces ejercen más de lo que les gustaría.

Silent Generación (nacidos entre 1930 y 1948): la austeridad es su bandera

No lo han tenido nada fácil, porque son los niños que crecieron tras la Guerra Civil española.

Las crudas condiciones de vida que enfrentaron durante buena parte de su infancia, con tasas altas de mortalidad infantil, marcaron su carácter. Por lo general, son personas muy austeras y trabajadoras que fueron educadas en la cultura del esfuerzo y el sacrificio máximos y que ahora afrontan serias complicaciones para enfrentarse a un mundo cada vez más tecnológico sin que lugares hostiles como los bancos se lo pongan nada fácil.

