«Voy a acostarme con la madre de la cumpleañera y el padre está aquí» Daniel Correa Freitas, durante un partido. / RUBENS CHIRI (EFE) Salen a la luz los últimos mensajes de WhatsApp que el futbolista brasileño Daniel Correa envió a un amigo antes de ser brutalmente asesinado

El pasado jueves detuvieron a tres personas por el homicidio del joven centrocampista brasileño Daniel Correa Freitas, propiedad del Sao Paulo y quien antes de ser asesinado le fueron extirpados sus genitales con un arma blanca. Ahora, han salido a la luz los mensajes de whatsApp que el futbolista envió a un amigo antes de morir.

«Voy a acostarme con la madre de la cumpleañera y el padre está aquí», escribió a un amigo. Correa había acudido a la fiesta de cumpleaños de la hija del empresario Edson Brittes Júnior, su presunto asesino. Su amigo le responde: «¿Él está dormido? No hay nada que hacer, te van a echar de la casa (risas)». Tras enviarle una foto junto a su supuesta amante, el amigo continuó diciéndole que corría riesgos. «Te van a hacer mierda, el tipo va a llegar te va a llenar de golpes».

La defensa de Brittes ha alegado que el futbolista habría intentado violar a su esposa, algo que la Policía no confirma, y que por eso perdió el control. «Cuando abro la puerta, estaba encima de mi esposa mientras ella pedía auxilio. Lo que hice fue lo que haría cualquier hombre, porque la mujer que estaba allí no era mi esposa. Eran todas las mujeres de Brasil. Podía ser su hija, su hermana, su madres, su esposa. En ese momento era mi esposa, Cris, con la que llevo casado 20 años. La mujer a la que he dedicado mi vida, que siempre me amó y respetó».

«Mi esposa nunca tuvo nada con Daniel, y tampoco con mi hija. Siempre hay rumores pero la verdad aparecerá. Sí, hice lo que hice, quiero que todos los que me están viendo piensen qué harían para mantener la integridad moral de su familia y ayudar a una mujer pequeña y frágil. Fue cuando le quité de encima de mi esposa, le arrojé al suelo y evité que fuese violada por ese monstruo canalla» aseguró.