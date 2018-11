El peor momento en la vida de David Silva: «Creo que nadie está preparado para algo como esto» El jugador canario ha compartido una dolorosa experiencia en una entrevista para el 'Daily Mail' EL COMERCIO Gijón Sábado, 10 noviembre 2018, 17:58

El jugador del Manchester UnitedDavid Silva, muy prudente casi siempre en sus declaraciones, ha roto el silencio en una entrevista para el 'Daily Mail'. Duras y emotivas palabras acerca del nacimiento de su hijo Mateo, que vino al mundo de manera prematura el pasado mes de enero.

«A veces me pregunto cómo pude arreglármelas para jugar en esa situación tan difícil. Fue el período más complicado de mi vida. Estaba constantemente en la carretera, viajaba mucho, comía mal, no dormía lo suficiente, no entrenaba y, si lo hacía, lo hacía mal. Estaba totalmente fuera de mi rutina», confiesa Silva.

El jugador canario reveló además que jugar le ayudó a salir de esa difícil situación: «El fútbol es lo que más me ayudó. Los 90 minutos que estuve en el campo fueron los únicos momentos en que podía olvidarme de las cosas. Durante ese breve período de tiempo, disfrutas del partido, pero luego vuelves a pensar en todo», añade.

«Creo que nadie está preparado para algo como esto. Todos se imaginan lo que es un niño prematuro pero, hasta que no lo vives y lo experimentas, no sabes lo malo que es. Hasta que no pasé por esa situación, no supe apreciar como era».