«Así captábamos y manipulábamos en iDental a los pacientes más vulnerables» ABC recaba el testimonio en primera persona de un empleado de las clínicas dentales «low cost» que cuenta las agresivas técnicas que se usaban ELCOMERCIO.ES / OLAYA SUÁREZ Sábado, 15 septiembre 2018, 04:58

El periódico ABC ha recabado el testimonio en primera persona de uno de los trabajadores de iDental, cuyas clínicas acumulan 400.000 afectados en toda España, 700 de ellos en Asturias.

«Al llegar, el ambiente que emulaban las oficinas recordaba al de la sede de Google: modernas instalaciones con alegres colores, césped sintético en el suelo y temáticas basadas en películas y libros que todo el mundo había visto y leído», relata el empleado al mismo periódico.

El trabajador entrevistado por el diario ABC asegura que «desde las 8.00 horas de la mañana había colas de personas esperando a conseguir una cita con especialistas que podían ser sus hijos. La media de edad de los trabajadores no llegaba a los 25 años. Los sueldos, aunque se prometían muy altos tras una fulgurante carrera dentro de iDental eran básicos: mileuristas los contratados y muchos becarios. Todos ellos formando parte de un entramado de microempresas diferentes que alimentaban la maquinaria que en sus tiempos felices nos hacía sentir a los trabajadores como parte de un propósito mayor. El tejido de iDental ofrecía la salvación para muchas personas que no podían hacer algo tan primordial como comer. O esa era la teoría.»

Además, este empleado de iDental confiesa que estuvo en contacto con muchos de los pacientes, «que acababan llorando, relatando sus historias».

La Policía Nacional volvía a registrar este jueves la clínica clausurada de iDental en Tremañes. Si el pasado 3 de agosto la Audiencia Nacional -que centraliza las miles de denuncias en todo el país- ordenaba a los agentes que se ocupasen de todos los expedientes de los clientes perjudicados, ayer el juez José de la Mata dio traslado a la Comisaría para que regresasen a la nave de la avenida de los Campones con el objetivo de requisar todos los equipos informáticos y el material sanitario.

El decomiso del instrumental médico pretende garantizar en parte la responsabilidad patrimonial por parte de la empresa y poder hacer frente a las indemnizaciones de los aproximadamente 400.000 afectados que hay en toda España, 700 de ellos en Asturias. «Van a pagar las deudas a los acreedores, luego a los empleados y no quedará nada para todos los usuarios a los que nos han destrozado la vida», lamentaba una de las perjudicadas.

La acción policial fue simultánea, en 23 clínicas de todo el país. Los efectivos de la Brigada de Delitos Informáticos y Económicos de la Comisaría de Gijón inspeccionaron durante cuatro horas las instalaciones, cerradas al público sin previo aviso el pasado mes de junio. Una vez concluido el registro, se llevaron ordenadores, discos duros y material informático. Todo ello será remitido a la Audiencia Nacional. La 'operación Apolonia' avanza pese al ingente volumen de trabajo al que se enfrentan los investigadores, que afrontan la que ya se considera una de las mayores estafas de las últimas décadas.

La clínica, denominada 'low cost', se dedicaba a prestar servicios odontológicos y buscaba la captación de clientes entre personas con bajos o nulos ingresos. Ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades financieras que supuestamente sufragaba la totalidad del tratamiento. Fáciles cuotas mensuales que la mayoría tuvo que seguir pagando pese al cierre de iDental y, por tanto, la suspensión de los tratamientos médicos. «Se aprovecharon de los escasos recursos de la gente, que es todavía más sangrante porque la mayoría somos personas que no tenemos dinero para costearnos ahora un nuevo tratamiento», aseguran los afectados gijoneses.

La Policía Nacional y la Audiencia Nacional no solo investigan la supuesta estafa a los usuarios, también la mala praxis que podrían haber sufrido. «Fuimos atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos», explican. Desde la Consejería de Salud del Principado cifraron en tres millones de euros el coste que supondría asumir la atención de los perjudicados por la clínica de iDental en Gijón, la única existente en Asturias.

El procedimiento judicial guarda similitudes con la trama creada por otra cadena de clínicas, Vitaldent, cuya cúpula directiva fue detenida por «eludir impuestos y blanquear dinero». Esa investigación continúa en la Audiencia Nacional y su fundador permaneció en prisión provisional más de un año. La de iDental aún está en sus inicios.