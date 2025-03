Demonios sobre ruedas

sergio garcía Domingo, 6 de septiembre 2020, 00:24 | Actualizado 09:27h. Comenta Compartir

Ocurrió a mediados de agosto en el Nao Pool, un club exclusivo de Marbella propiedad de la mediática Olivia Valere donde la música tecno, el jacuzzi y las celebrities dibujan un paisaje que parece sacado de CSI Miami. Lo llaman 'beach', aunque no haya ni sombra de arena y Puerto Banús esté a seis minutos en coche. Eso sí, el champán corre a raudales y el bronceado sale por un pico. Anochecía ya y el local había cerrado sus puertas cuando irrumpieron un grupo de moteros con malas intenciones. Tras un intercambio de lindezas, arremetieron con un palo de golf contra uno de los vigilantes, al que casi le sacan un ojo. Todo a la vista de las cámaras de seguridad y de camareros varios. En el Hospital Costa del Sol le dieron veinte puntos de sutura para cerrar una herida que brotaba de la mejilla derecha y trepaba hasta el ojo tumefacto. «La Policía detuvo a su agresor al día siguiente. Había sido identificado por la víctima y los demás empleados como integrante de la banda motera Ángeles del Infierno», explican desde Serna y Gago Asociados, el bufete que representa al portero y que enmarca lo sucedido en un «medio acuerdo» para hacerse cargo de la seguridad del local que no llegó a buen puerto. «Sigue con mareos y no ve bien, pero en cuando se recupere volverá a trabajar».

En la Costa del Sol llueve sobre mojado. El mismo local sufrió un incendio en mayo, el día de su reinauguración tras el confinamiento, y poco después un coche se estrelló contra la puerta principal. No es el único club de Marbella objeto de ataques este verano, una estela que se ha dejado sentir también en el 'Mirage' o el 'Vudú'. La Policía investiga si efectivamente detrás de lo ocurrido está el interés de los delincuentes por controlar la vigilancia de esos negocios, toda vez que la pandemia ha llevado a muchos al cierre y cegado una de sus fuentes de ingresos.

A 1.700 kilómetros de allí, en Tenerife, la Guardia Civil lograba una semana después desmantelar el 'capítulo' (filial) de los Ángeles del Infierno en Canarias, una operación que continúa abierta y bajo secreto de sumario. Lo hacía tras una ardua investigación que les ha permitido intervenir dos plantaciones de marihuana en Guargacho y Garachico, su principal fuente de financiación, y echar el guante a seis tipos -dos alemanes, un francés, un polaco, un serbio y un español-. No eran cualquiera. Fuentes del instituto armado informaban de que dos de ellos tenían órdenes de detención internacional por proxenetismo y atracos. La organización se dedicaba al tráfico de estupefacientes y a la extorsión en clubes de alterne, en discotecas, en locales de tatuaje. Ahora mismo han sido borrados del mapa, aunque la pregunta es ¿por cuánto tiempo?

«No son antisistema»

Chalecos de cuero, cabezas rapadas, humanidades desbordantes y metal repujado. El petardeo de sus 'burras', las harleys que les han hecho famosos, lleva tiempo siendo sinónimo de problemas. «Que nadie se engañe -explica el jefe del grupo de Bandas de la Udyco Central-. Detrás de esa imagen antisistema hay auténticos criminales que se esconden tras el escudo de una asociación legalmente constituida, que se financian con el narcotráfico o los desalojos violentos, que roban envíos de droga a otras bandas (vuelcos) y que adquieren bienes inmuebles para blanquear el dinero del crimen organizado, con el que mantienen estrechos contactos.

Para maquillar esas actividades ilícitas utilizan el potencial turístico del Levante o la Costa del Sol, adquiriendo desde restaurantes hasta negocios de alquiler de embarcaciones, muy golosos y de los que se sirven para tejer una logística internacional que alimenta su influencia. Es también el retiro ideal para 'ángeles' que han madurado, individuos peligrosos que guardan en el armario la chupa con la calavera alada para no tener el foco encima, pero no renuncian a sus actividades ilegales.

Lo ocurrido en Marbella o en Tenerife es la manifestación de un problema que lleva años poniendo en guardia a la Audiencia Nacional. Los Ángeles del Infierno se establecieron en Barcelona allá por 1996 y desde entonces han estado en el radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su deriva violenta ha ido 'in crescendo'. En 2013, una operación combinada de Policía Nacional y Guardia Civil permitió detener a 25 de ellos por delitos que iban desde el proxenetismo al blanqueo de capitales. La última este pasado mayo, por distribuir gasóleo modificado en estaciones de servicio 'low cost'. Nada menos que 43 arrestos. En medio, ni se sabe.

Ampliar Golpe a la banda. Registros en seis viviendas de Tenerife destaparon dos plantaciones de marihuana. Guardia Civil

Dieciséis filiales -'capítulos', los llaman ellos- se contabilizan en España, incluido el canario recientemente desarticulado. Dos en Madrid, dos en Barcelona, dos en la Costa del Sol; también en Alicante, Sevilla, Valencia o Ibiza. Grupos cerrados, con todo un ritual de iniciación y una estructura rígida formada por apenas una decena de miembros de pleno derecho, pero que se alimenta de simpatizantes (supporters) y aspirantes (prospects). Chavales vinculados a la extrema derecha, neonazis con conexiones en grupos radicales como los Boixos Nois. Dispuestos a servir de peones, a exponerse en lugar de sus jefes para ganar puntos -«como hacer de machaca o encargarse de una entrega de droga», ilustra el jefe del grupo de Bandas de la Udyco Central- y así subir en el escalafón.

Crece la presión en Europa

El proceso de iniciación no es para débiles, aunque en febrero de 2018 subió un peldaño cuando un 'prospect' mató a un miembro de una banda rival en Sabadell. El caso se saldó con 16 arrestos. Un mundo dominado por hombres y en el que las mujeres, 'old ladies', juegan un papel decorativo, quedando su presencia restringida a concentraciones y eventos. Pero si no pasan desapercibidos, ¿por qué es tan difícil ponerles freno? «Los historiales de esta gente están plagados de arrestos por actos violentos y robos, pero son miembros sueltos -explica el jefe del grupo de Bandas de la Udyco Central-. Lo complicado es demostrar que tienen una actividad delictiva conjunta».

En este contexto, organizaciones como los Ángeles del Infierno, la más numerosa en España, experimentan un auge inusitado. Mientras países como Alemania y Holanda han elevado la presión sobre las bandas moteras, ilegalizándolas por la vía civil y administrativa, aquí las atacamos por la penal. «Si las detenciones se hacen a título individual y es difícil construir un caso en torno a la asociación propiamente dicha, que es la que planifica las operaciones de droga o las extorsiones, las condenas son más tibias -advierte el jefe del grupo de Bandas de la Udyco Central-, lo que es muy conveniente para ellos y explica el progresivo desplazamiento de su actividad hacia el sur de Europa».

Tal es su prestigio en ese mundo canalla que no han tardado en salirles imitadores. Grupos como Satudarah y No Surrender (Holanda) o Bandidos (Alemania) son junto a los 'ángeles' los más numerosos en España, pero no los únicos. Lobos de la Noche (Rusia), Comancheros (Australia), Mongols (EE UU) beben de las mismas fuentes aunque sean rivales. Los últimos en incorporarse a este funesto ránking son los United Tribuns, calificados por la Policía como 'street gangs', a los que les une su pasión por la lucha y las artes marciales mixtas, como demuestran las peleas sin apenas reglas que disputan en jaulas ante un público ávido de sangre. Está visto que Dios los cría y ellos se juntan.

De romper escaparates e inspirar a Brando a ser una multinacional del crimen La leyenda comenzó a gestarse en Hollister, California, el 4 de julio de 1947, fiesta nacional en Estados Unidos. Ellos eran pilotos ya licenciados de la Segunda Guerra Mundial con un denominador común, su pasión por las 'harleys'. Pero aquel día hicieron algo más que soltar gas y lucir sus cromados, desataron una batalla campal que redujo escaparates y semáforos a añicos, obligando a la Asociación Motorista Americana a marcar distancias y a decir que sólo el 1% de cuantos montaban en moto eran «matones y camorristas». Ahí tienen una frase para la historia. Ese '1%' ocupa aún hoy un lugar de honor en la simbología de los Ángeles del Infierno, como una medalla que lucir con orgullo. Una declaración de intenciones que serviría de inspiración a 'Salvaje' (1953), la película que encumbró a un Marlon Brando con gorra y chupa de cuero, envuelto en una aureola de rebeldía. Quizá el personaje que más ha influido en la gestación de la banda sea Sonny Berger, líder carismático que dio la cara cuando en 1969, durante un concierto de los Stones, un miembro de los Ángeles del Infierno contratado para hacerse cargo de la seguridad, despachó de un navajazo a un negro armado con una pistola. Aquel episodio no hizo ningún favor a Mick Jagger, pero lanzó a Berger y a sus acólitos al estrellato. También lo hizo el libro de Hunter S. Thompson -junto a Gay Talese, Truman Capote o Tom Wolfe, decano de los reportajes de no ficción o Nuevo Periodismo-, que se infiltró en la banda y pagó con una soberana paliza lo revelado. «Cuando hacemos el bien nadie lo recuerda, cuando hacemos el mal nadie lo olvida», reza el lema de una banda que no conoce fronteras y que se ha convertido en una multinacional del crimen con conexiones y sucursales por todo el mundo. En la actualidad se calcula que suman 350 capítulos y más de 5.000 seguidores. Eso sólo ellos, porque la avalancha de imitadores -y rivales- que se ha abierto paso a rebufo ha convertido este fenómeno en un problema de orden público edificado sobre el tráfico de drogas, la extorsión, el proxenetismo y el blanqueo de capitales.