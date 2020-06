El descontrol de los brotes de Andalucía y Aragón eleva a 191 los nuevos contagios en España Paseantes, con mascarilla, por la plaza Mayor de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA La situación en Portugal obliga a confinar a buena parte de los vecinos de Lisboa, a tres días de la apertura de fronteras M. SÁIZ-PARDO madrid. Sábado, 27 junio 2020, 02:04

El número de brotes de coronavirus no para de crecer en España a punto de cumplirse una semana del paso a la 'nueva normalidad'. Las autoridades sanitarias informaron ayer de que al menos 21 brotes están activos, o sea que han provocado nuevos contagiados en las últimas horas. No obstante, según los cálculos de los responsables del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, los focos declarados desde que el pasado 11 de mayo comenzara la desescalada con el paso de toda España a la fase 1 son ya 47, mucho de los cuales no se encontrarían todavía extinguidos, al continuar todavía las cuarentenas. En total, cerca de 1.500 personas se han infectado durante el desconfinamiento en estos rebrotes que ya se reparten por toda la geografía nacional. Asturias y Valencia son las comunidades que mejores cifras presentan, pues la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes está por debajo de 1, mientras que en las comarcas aragonesas la cifra se sitúa en 23,65.

El equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no aumentó ayer el número de focos considerados como «preocupantes» o de especial atención, que siguen en la decena, pero que sí que crecieron los rebrotes, particularmente en Andalucía, una comunidad que ya estaba siendo monitorizada muy de cerca por los 87 contagiados (ninguno hospitalizados) vinculados al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado de la Cruz Roja de Málaga.

Estas instalaciones ya son el segundo foco más importante del país, aunque las autoridades sanitarias andaluzas están convencidas de que la transmisión está prácticamente controlada, hasta el punto de que se están rastreando todos los contactos de los internos y de los trabajadores, incluidas pruebas PCR en otras instalaciones de la Cruz Roja y de la zona.

Sin embargo, en las últimas horas, los rebrotes activos en Andalucía crecieron a 8, tras declararse 3 nuevas fuentes infectivas en el área metropolitana de Granada (2) y Almería (1). En total en la comunidad se han diagnosticado en los últimos días 156 casos.

Entre tanto, la situación en el otro gran foco activo en España, el de Aragón, parece mucho más estabilizado, según los técnicos del equipo que dirige Fernando Simón. El asilamiento de las comaracas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio (Huesca) y la zaragozana de Bajo Aragón-Caspe parece estar dando resultados y el brote está controlado en algo más de 250 positivos, la inmensa mayoría varones jóvenes temporeros, que cursan sin síntomas y que están aislados.

También preocupa Portugal, que registró ayer 451 nuevos contagios en un día, su peor dato desde el 8 de mayo, con el 75 % de las infecciones concentradas en la región de Lisboa. El próximo 1 de julio, cuando está prevista la apertura de la frontera terrestre que Portugal comparte con España, la mayor parte del país pasará al estado de alerta, que implica medidas de distanciamiento y protección que no alteran sustancialmente la vida diaria. La región de Lisboa, sin embargo, mantendrá el estado de contingencia, con mayores restricciones, y 18 freguesías -menores que ayuntamientos y similares a barrios- del cinturón metropolitano y una de la capital estarán, al menos durante dos semanas, en situación de «calamidad» con «recogimiento domiciliario».

Las estadísticas sobre la evolución de la pandemia durante los últimos días siguen sin ser tan optimistas como cabría esperar y ya no marcan una tendencia clara de bajada de expansión del virus en España como si habían hecho hasta mediados de este mes de junio. El número de nuevos contagiados diarios volvió a repuntar en las últimas horas, situándose en 191, muy por encima de los 157 nuevos positivos comunicados el día anterior. La única constante de los últimos días fue que buena parte de los nuevos infectados del país los está aportando Aragón con su gran brote de temporeros en tres comarcas de Huesca y una de Zaragoza. Esa comunidad informó ayer de 72 casos, encabezando el ranking nacional, al que siguieron, como es habitual, las dos autonomías más golpeadas por la pandemia durante esta primavera y a las que está costando bajar sus guarismos: Madrid, con 41 nuevos positivos, y Cataluña, con otros 36 casos.