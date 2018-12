Descubre en WhatsApp que su padre tiene novia y le escribe esta carta «Hola, vi tu guasap y una tal Paola te dice amor. ¿Cuándo pensabas decirme, mentiroso?» EL COMERCIO Gijón Sábado, 29 diciembre 2018, 16:32

Una joven ha compartido en su cuenta de Twitter una divertida carta que escribió cuando se enteró que su padre tenía novia. Un hecho que ocurrió hace cinco años y que ha decidido mostrar ahora a sus seguidores.

Esta es la divertida carta, cuya ortografía original respetamos:

«Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía 'amor'. Yo le voy a empesar a mentir como él me mintió. Esa chica le decía lindo, amor y cuelo. Si veo a una chica acá dentro les voy a decir mi discurso: 'Papá, me mentiste. Pensé que entre nosotros no habían cecretos pero ya veo que hay muchos crecretos. ¿Cuándo pensabas contarme todo esto?' y me voy llorando con Santy a mi pieza y la cierro bien fuerte», dice la primera parte.

Y continúa, ya escrita en dos colores diferentes: «A partir de ahora nunca más le voy a hablar bien. Hoy me voy a arriesgar. Lo voy a llamar y le voy a decir: Hola, vi tu guasap y una tal Paola te dice amor. ¿Cuándo pensabas decirme, mentiroso?».

Su carta está arrasando en Twitter, donde la publicación ya se ha hecho viral.