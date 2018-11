El desgarrador mensaje de un niño víctima del acoso escolar: «Quiero unirme a Dios y morirme» El vídeo de menos de un minuto se compartió por Twitter y ha sido reproducido casi un millón y medio de veces EL COMERCIO Gijón Viernes, 9 noviembre 2018, 19:05

«Buenos días, soy Charlie, tengo siete años. Voy a la escuela de Notre-Dame, en Verdun. Desde el año pasado hay un niño que se llama Nathan que me golpea todo el tiempo. Y hoy, es mi hermano pequeño al que ha pegado. Le he dicho a mi mamá que tengo ganas de reunirme con el buen Dios y morirme. Estoy harto de ese niño, no para de pegarme todos los días. Quiero reunirme con el buen Dios para siempre». Estas palabras corresponden a Charlie, de solo 7 años, quien ha conmocionado a las redes al grabarse en vídeo relatano su calvario por culpa del acoso escolar.

El vídeo de menos de un minuto se compartió por Twitter y ha sido reproducido casi un millón y medio de veces. Según la prensa local, la Policía está ya investigando los hechos, que habían sido denunciados previamente por la madre de Charlie, que acude a un colegio privado católico.

C’est vraiment horrible, à l’âge de 7 ans il pense déjà mourrir, à quel moment ça vous viens à l’idée d’harceler une personne au point de la détruire ?! pic.twitter.com/E1aU8EwIwB — 〽️anue (@Manue_aldc) 6 de noviembre de 2018

En un primer momento el vídeo original lo compartió la hermana del menor en su cuenta de Facebook, pero lo borró a las pocas horas.