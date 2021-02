Despierta tras once meses en coma sin saber nada del coronavirus Un joven atropellado por un vehículo se despierta en un mundo nuevo ajeno al covid 19, del que se contagió dos veces en su letargo Un mundo nuevo se abre ante los ojos de un paciente que ha despertado después de nueve meses en coma sin saber nada del coronavirus / EFE EL COMERCIO Oviedo Miércoles, 3 febrero 2021, 15:41

El día 1 de marzo de 2020, Joseph Flavill, un joven británico de 19 años, fue atropellado por un coche. Desde entonces, ha permanecido en coma ingresado en el hospital, ajeno a los cambios que producía en todo el mundo el coronavirus. Aunque desconoce la existencia del covid 19, se ha contagiado en dos ocasiones durante su ingreso. En ambas lo ha superado.

«No sabe nada de la pandemia, está centrado en mejorar, pero no sabemos qué es lo que sabe. No sabemos por dónde empezar a contarle, no tengo ni idea de cómo Joseph va a entender todo lo que hemos pasado», cuenta su tía Sally Flavill Smith, preocupada por cómo será amanecer en un mundo nuevo, al periódico inglés The Guardian.

El primer interrogante al que se enfrenta es al porqué de la soledad en la que vive en el hospital, de las restricciones de sus visitas y del extraño aspecto que luce el personal médico que le atiende, escondidos bajo trajes de protección y mascarillas.

Si para la población normal el desarrollo de estos últimos meses tiene tintes de ciencia ficción, aparecer en él tras un apagón cerebral no parece sencillo de asumir. «Intentamos que sea lo más simple posible, porque tampoco podemos contarle todo lo que ha sucedido durante la pandemia», explica su familiar a la publicación británica.

El joven, ingresado en el centro de rehabilitación Adderley Green, contacta con su entorno a través de las videollamadas. Su recuperacion será tras sufrir una importante lesión cerebral pero todo apunta a que progresa «adecuadamente».