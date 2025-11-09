¿Quién es el 'detective del Louvre' que apareció momentos después del robo? La imagen de Pedro Elias Garzon Delroux se hizo viral días después del robo al museo más famoso de Francia

J. L. R. Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:01

Después de la sorprendente noticia del robo que había sucedido el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre de París, otra no menos sorprendente recorrió las redes sociales. Se trataba de la imagen de un joven muy elegantemente vestido que apareció en el museo poco después del suceso.

Muchas personas lo calificaron rápidamente de 'detective', uno que iba a investigar lo sucedido a modo de un joven Sherlock Holmes. La imagen y la idea se propagaron rápidamente.

La realidad no es tan novelesca, y es que tras unos días disfrutando de la súbita fama, Pedro Elias Garzon Delroux, un joven de 15 años, ha decidido aclarar que no es un 'detective' sino un joven al que le gusta vestir bien y que ese día tenía previsto ir a visitar el Louvre con su madre y su abuelo.

«Cuando me hicieron la foto, no lo sabía, sólo estaba de paso. Cuatro días después, un conocido me envió un mensaje: ¿Eres tú?», explicaba a AP News. Unos días después su madre le dijo que había salido en The New York Times. «Todos me decían: te has convertido en una estrella», contó.

El joven, que se viste así para ir a clase habitualmente, aunque sin el sombrero, que lo reserva para ocasiones especiales, no descarta dar el salto al cine: «Estoy esperando a que me contacten para hacer películas. Sería muy divertido», afirmó.