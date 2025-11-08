El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un coche de la Guardia Civil EP

Detenidas cinco personas por traficar con una menor de 14 años y obligarla a contraer matrimonio

La víctima fue vendida por sus propios padres a una familia de Lleida a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y alimentos básicos

C.P.S.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Navarra a los padres de una menor de 14 años por venderla a otra familia residente en Lleida para ... que contrajera matrimonio con su hijo. Con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, también han sido detenidos otros dos hombres y una mujer como responsables de la compra y traslado de la menor. A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. La menor, que ya ha sido liberada, fue localizada mendigando en la localidad catalana de Les Borges Blanques.

