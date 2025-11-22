El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Málaga

Los agentes han hallado a la víctima sin vida y con signos de violencia tras la llamada de los vecinos por una fuerte discusión

Irene Quirante

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:08

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 61 años como presunto autor de la muerte violenta de su expareja, una mujer de 60 años, en una vivienda de Rincón de la Victoria. Los avisos de los vecinos, alertados por los gritos y los golpes que se escuchaban, han movilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta el domicilio, donde los agentes han hallado a la víctima, ya sin vida, y al sospechoso.

Las primeras llamadas a los servicios de Emergencias 112-Andalucía se han producido sobre las 10.20 horas. De acuerdo con los alertantes, se estaba produciendo una fuerte disputa en una vivienda, situada en la zona de Cotomar, y temían que una mujer pudiera estar en peligro. De inmediato, se ha movilizado a la Guardia Civil, que también ha solicitado los refuerzos de la Policía Local.

A su llegada, no se ha podido hacer nada por la vida de la víctima, una mujer de 60 años. En el interior de la vivienda todavía estaba el supuesto autor, que era la expareja de la mujer. El hombre, de 61 años, ha sido arrestado por su presunta implicación en la muerte violenta, que todo apunta a que se enmarcaría en la violencia machista.

Según las fuentes, en este caso no se habían producido denuncias previas y la mujer no estaba registrada en el Sistema VioGen. El sospechoso ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil en Torre de Benagalbón, para su posterior puesta a disposición judicial.

