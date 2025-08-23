El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la detención. Guardia Civil

Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante

La Guardia Civil ha intervenido cinco dispositivos espía y abundante material informático, que está siendo analizado por los investigadores

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:26

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a un médico de 49 años, acusado de grabar a pacientes sin su consentimiento durante reconocimientos médicos en el centro sanitario donde trabajaba. Se le investiga por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

La operación se inició a principios de julio tras la denuncia anónima de un trabajador, que aseguró haber visto al facultativo utilizar un dispositivo de grabación oculto con forma de llave de vehículo para registrar imágenes de una paciente. Ante la gravedad de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El pasado 11 de agosto, los agentes detuvieron al médico cuando acudía a su puesto de trabajo. En ese momento se le intervinieron dos dispositivos espía camuflados como llaves de coche. Posteriormente, en el registro de su domicilio, fueron incautados otros tres dispositivos similares y abundante material informático, que está siendo analizado.

Hasta ahora, narra TodoAlicante, se han identificado dos víctimas, aunque los investigadores no descartan que haya más, ya que existen indicios de que el médico podría llevar al menos tres años cometiendo estos hechos.

El detenido, sin antecedentes previos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Alicante, que decretó su libertad con medidas cautelares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  5. 5

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  6. 6 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  7. 7 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  8. 8

    ¿Qué les pasa a los hoteles de Asturias en 2025?
  9. 9 Condenada por prender fuego al coche en el que dormía su exnovio en Gijón
  10. 10 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante

Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante