Agentes de la Policía Nacional patrullan en un barrio de Valladolid. Carlos Espeso

Detenido por sacar las pertenencias de su compañero de piso al rellano y cambiar la cerradura

El arrestado y su mujer alegaron que otra pareja con la que conviven acumulaban varias mensualidades sin pagar el alquiler

E. N.

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:23

Comenta

Entró en la habitación de su compañero de piso compartido, cogió sus pertenencias, las sacó al pasillo de la vivienda y, después, cambió la cerradura. ... Es el orden de sucesos que llevó a la Policía Nacional a detener este domingo a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de allanamiento de morada en el barrio de Delicias. Los agentes se personaron en el edificio, minutos después de medianoche, tras recibir una llamada en la que se informaba de problemas entre compañeros de piso.

