Detenidos tres menores en Burgos por prender fuego a un sin techo y a un puesto ambulante Están acusados de sendos delitos de homicidio en grado de tentativa, odio y daños. En ambos sucesos, los jóvenes se grabaron previamente

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro (Burgos) a tres menores de edad como presuntos autores de sendos delitos tentativa de homicidio, odio y daños materiales tras intentar quemar a una persona sin hogar y prender fuego a un puesto ambulante instalado durante las fiestas de San Juan del Monte.

Según explican fuentes de la Comisaría, se trata de dos hechos delictivos diferentes, pero cuyos autores (al menos dos de los tres) son presuntamente los mismos.

El primer suceso tuvo lugar en la madrugada del 22 de abril. A las 00:40 horas de aquella jornada, un hombre sin hogar que pernocta habitualmente en la vía pública fue víctima de un ataque incendiario mientras dormía cerca de la estación de autobuses. Según su testimonio, dos varones se aproximaron al lugar y, minutos después, arrojaron sobre él una caja de cartón en llamas, previamente preparada con papeles y rociada con líquido inflamable.

Un testigo confirmó haber visto a los agresores manipular el cartón y prenderle fuego antes de lanzarlo directamente sobre la víctima, quien sufrió la pérdida de su saco de dormir y manta, aunque afortunadamente no resultó herido de gravedad.

Los presuntos autores, dos menores de edad, grabaron la agresión mientras se reían y se burlaban de la víctima, lo que ha llevado a los investigadores a imputarles un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por un delito de odio por aporofobia.

El segundo hecho tuvo lugar el 9 de junio de 2025, a las 4:00 horas, durante las fiestas de San Juan del Monte. Una mujer de origen peruano, propietaria de un puesto ambulante, denunció que mientras dormía en su furgoneta frente al puesto, escuchó ruidos y descubrió que su negocio estaba ardiendo. Otros vendedores intentaron sofocar el fuego, que se propagó rápidamente, poniendo en riesgo la vida de quienes dormían en los puestos.

La intervención de los agentes de Policía Nacional que actuaron rápidamente, evitó daños mayores, procediendo el servicio de bomberos a la extinción por completo del fuego, aunque las pérdidas económicas ascienden a más de 35.000 euros. La denunciante también manifestó que otra mujer de un puesto cercano al suyo, días antes del incendio, había recibido amenazas racistas.

Tres menores de edad -dos de ellos implicados en el ataque anterior de fecha 22 de abril- han sido imputados como presuntos autores de un delito de daños agravado por un delito de odio por xenofobia. En esta ocasión, también se grabaron los momentos previos al ataque, pronunciando frases como «vamos a quemar unos panchos» y «vamos a matarlos», lo que refuerza la hipótesis de la agravante de delito de odio por racismo.

La actuación coordinada de la Brigada Local de Policía Judicial permitió identificar y detener a los tres menores implicados. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que instruye las diligencias correspondientes y ha determinado su inmediato ingreso en un centro de menores.