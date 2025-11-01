El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Algunos de los medicamentos vendidos ilegalmente por internet. Efe

Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

La Guardia Civil arresta en varias provincias a 22 personas vinculadas a la comercialización en redes sociales de fármacos adquiridos con recetas falsas

J. A. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en varias provincias vinculadas a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet, que ... adquirían con recetas falsas para luego poder mezclarlos con drogas. La llamada operación 'Grecofar' se ha saldado con arrestos en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  3. 3 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  4. 4 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  5. 5 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  6. 6

    Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por «irregularidades» en el congreso que eligió a Andrés Ruiz
  7. 7 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  8. 8 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  9. 9 Descontento vecinal en Sotrondio: ¿Será la fachada del Teatro Virginia un nuevo nuevo Ecce Homo?
  10. 10 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar &#039;la droga de los pobres&#039;