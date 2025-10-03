El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Detienen a un hombre de 84 años por la muerte de su mujer, de 83, en Marbella

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno ya investigan si se trata de un crimen machista

María José Díaz Alcalá

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:21

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 84 años en Marbella por, supuestamente, asesinar a su mujer, de 83. Subdelegación del Gobierno de Málaga ha informado de que está recabando información para determinar si se trata de un crimen machista.

De confirmarme se trataría de la cuarta víctima mortal en la provincia a manos de su pareja. El primero en la provincia fue el de Catalina (conocida por todos como Lina), quien falleció estrangulada, a manos del que había sido su marido durante más de una década, un nigeriano llamado Augustine con el que tuvo tres hijos. Los tres niños, todos ellos menores de edad, estaban en la casa familiar, en Benalmádena, cuando el sospechoso acabó con su vida e incendió la vivienda. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 9 de febrero y Lina tenía también otro hijo fruto de un matrimonio anterior.

Cabe destacar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. La Junta de Andalucía también atiende las 24 horas a mujeres en el teléfono 900 200 999.

No obstante, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

