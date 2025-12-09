Día 6: Comparte tu Navidad con EL COMERCIO

La Navidad llega, como cada año, cargada de momentos únicos: árboles decorados en familia, belenes llenos de tradición y originalidad, reuniones familiares, villancicos, dibujos de los más pequeños y felicitaciones que viajan de casa en casa. Este diciembre, EL COMERCIO quiere reunir toda esa magia en un mismo lugar y dar protagonismo a quienes mejor representan estas fiestas: sus lectores.

Con ese propósito nace la iniciativa 'Comparte tu Navidad con EL COMERCIO', un proyecto abierto a todos aquellos que quieran enviarnos una parte de su celebración navideña. Podrá ser una fotografía de la decoración del hogar, cantando un villancico, un dibujo hecho por los más pequeños, una felicitación especial o cualquier contenido que refleje cómo se viven estas fechas en cada hogar. Lo importante es que tenga una temática navideña y que transmita la esencia de estos días, ya sea desde la tradición, la ilusión, la creatividad o el humor.

Los lectores podrán participar desde el 6 hasta el 24 de diciembre, ambos incluidos. Durante este periodo, podrán enviarnos todos los contenidos que deseen a través del formulario disponible al final de esta noticia. Solo será necesario completar los datos básicos y adjuntar aquello que desean enviarnos. Con las aportaciones recibidas, EL COMERCIO las irá publicando a lo largo de diciembre, convirtiéndose así en un reflejo colectivo de estas fiestas en nuestros lectores.

Con esta iniciativa, EL COMERCIO invita a compartir la Navidad y a dejar constancia de esos pequeños gestos que hacen especiales estas fechas gracias a la participación de todos.

¡Participa!