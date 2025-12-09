El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Jorge Ilegal y el rock español queda huérfano
Celebra la Navidad con EL COMERCIO. E. C.

Calendario de adviento

Día 6: Comparte tu Navidad con EL COMERCIO

EL COMERCIO abre un espacio participativo para que los lectores envíen sus recuerdos y momentos más especiales durante estas Navidades

Sara Pérez
Aida G. Fresno

Sara Pérez y Aida G. Fresno

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025

Comenta

La Navidad llega, como cada año, cargada de momentos únicos: árboles decorados en familia, belenes llenos de tradición y originalidad, reuniones familiares, villancicos, dibujos de los más pequeños y felicitaciones que viajan de casa en casa. Este diciembre, EL COMERCIO quiere reunir toda esa magia en un mismo lugar y dar protagonismo a quienes mejor representan estas fiestas: sus lectores.

Con ese propósito nace la iniciativa 'Comparte tu Navidad con EL COMERCIO', un proyecto abierto a todos aquellos que quieran enviarnos una parte de su celebración navideña. Podrá ser una fotografía de la decoración del hogar, cantando un villancico, un dibujo hecho por los más pequeños, una felicitación especial o cualquier contenido que refleje cómo se viven estas fechas en cada hogar. Lo importante es que tenga una temática navideña y que transmita la esencia de estos días, ya sea desde la tradición, la ilusión, la creatividad o el humor.

Los lectores podrán participar desde el 6 hasta el 24 de diciembre, ambos incluidos. Durante este periodo, podrán enviarnos todos los contenidos que deseen a través del formulario disponible al final de esta noticia. Solo será necesario completar los datos básicos y adjuntar aquello que desean enviarnos. Con las aportaciones recibidas, EL COMERCIO las irá publicando a lo largo de diciembre, convirtiéndose así en un reflejo colectivo de estas fiestas en nuestros lectores.

Con esta iniciativa, EL COMERCIO invita a compartir la Navidad y a dejar constancia de esos pequeños gestos que hacen especiales estas fechas gracias a la participación de todos.

¡Participa!

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Jorge Martínez, de Ilegales, y el rock español queda huérfano
  2. 2 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  3. 3 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  4. 4 Barbón, entre los siete presidentes autonómicos que tienen decidido ya subirse el sueldo por esta razón
  5. 5 Fallece Teresita Fernández, docente del colegio Blancanieves de Gijón
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7

    Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias
  8. 8 El Real Oviedo se interesa por la cesión del bético Pablo García
  9. 9 Oviedo despide a Armantina Quintana, histórica «hostelera de raza» y madre del concejal Alfredo Quintana
  10. 10

    La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Día 6: Comparte tu Navidad con EL COMERCIO

Día 6: Comparte tu Navidad con EL COMERCIO