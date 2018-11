El Ayuntamiento de Palma organiza una «chocho charla» bajo el lema «Empoderándonos desde nuestros coños» Imagen difundida por Actúa Baleares de uno de los productos que comercializa «la Psico Woman» - ACTÚA BALEARES La conferencia será impartida por «la Psico Woman» Isabel Duque como uno de los actos programados por el Consistorio con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres JOSEP MARÍA AGUILÓ Miércoles, 7 noviembre 2018, 18:03

La psicóloga y youtuber Isabel Duque, autodenominada «la Psico Woman», impartirá el próximo 23 de noviembre en Palma una «chocho charla» bajo el epígrafe de «Empoderándonos desde nuestros coños». Se trata de uno de los actos programados por el Ayuntamiento de Palma entre el 10 y el 29 de noviembre, junto con otras instituciones y entidades sociales, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre.

Cabe recordar que en el consistorio palmesano gobierna en el presente mandato un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos. En la actualidad, el alcalde es el ecosoberanista de MÉS Antoni Noguera. Los distintos actos con motivo del 25-N de este año han sido programados por parte de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, que dirige Aligi Molina, de Podemos. Durante la presentación de las diferentes actividades previstas, Molina destacó ayer la importancia de «dar visibilidad a las violencias» y de «trabajar para la prevención, la sensibilización y la concienciación». En ese sentido, hizo un llamamiento a «la participación para mostrar el rechazo hacia esta lacra».

Según publica ABC, Entre las iniciativas previstas a lo largo de este mes de noviembre, además de la citada «chocho charla», se encuentran el reparto de folletos informativos sobre las instituciones que disponen de servicios de atención a la violencia de género, la inauguración de la exposición «La voz que surge del silencio», el taller «Venus sin canon» o la muestra «El control no es amor: quiero vivir el amor en libertad».

Por lo que respecta a «la Psico Woman», es no sólo psicóloga, sino también sexóloga y terapeuta familiar con una amplia experiencia. Según se puede leer en su perfil oficial de Facebook, «la psicologa feminista Psico Woman ha llegado a Youtube para enloquecernos,divertirnos y dinamitar el patriarcado desde sus entrañas».

Críticas desde Actúa-VOX

En ese contexto, la formación Actúa-VOX ha emitido este miércoles un comunicado en el que señala que «solicita saber cuánto le cuesta al contribuyente esta «charla», que, según explica la propia ponente, que se define como «muy friki de los coños», sirve para el «autocoñocimiento» y para que «las mujeres se amiguen con su chichi»».

El comunicado añade que «los motivos de estas charlas los expuso «la Psico Woman» el pasado mes de febrero en otra «chocho charla» organizada en Bilbao; y son, entre otros: «El control de nuestro cuerpo y de nuestra vida debe recuperarse de manos de la cultura machista», «porque cuando valoramos nuestra vulva, nos estamos valorando a nosotras mismas», «porque queremos reaprender a conectarnos con nuestro útero, olvidado y negado por el patriarcado» o «porque creemos que las mujeres necesitamos un arma corta para defendernos de la opresión patriarcal, y esa arma es el coñocimiento»».

El presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, considera que «el dinero de nuestros impuestos no debe utilizarse para organizar estos actos». En primer lugar, porque «desvirtúa la gravedad que supone la violencia doméstica», y en segundo lugar, porque «los ciudadanos no tenemos que sufragar «chocho charlas»». Para Campos, «si el concejal Aligi Molina está muy interesado en las «chocho charlas», le invito a que las pague él con el dinero de su bolsillo, que proviene de una remuneración pública que ya no debería percibir por su incompetencia manifiesta al frente de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos«».

PP y Cs piden explicaciones

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Marga Durán, ha lamentado este miércoles que actividades como la mencionada charla «frivolicen y resten valor a un día de sensibilización, visibilización y lucha contra la violencia de género». Para Durán, «esta charla contribuye a la tantas veces criticada cosificación de la mujer». Asimismo, ha recalcado que «disponemos de muchos argumentos y elementos para empoderarnos más allá de nuestro sexo».

La portavoz municipal ha añadido que «desde el Partido Popular nunca respaldaremos la perpetuación de estos tópicos y clichés, y seguiremos luchando por una concienciación seria y responsable desde las instituciones frente a la lacra de la violencia contra las mujeres». Durán ha anunciado, por último, que el PP ha solicitado esta mañana información detallada sobre el grado de colaboración del Ayuntamiento de Palma con la «chocho charla», el coste económico —si lo hubiera— y el criterio de selección de este acto.

En esa misma línea crítica se ha pronunciado el portavoz de Cs en el consistorio palmesano, Josep Lluís Bauzá. «Ironizar sobre un tema tan grave como es la violencia de género no nos parece en absoluto correcto», ha dicho, para añadir: «Sorprende que el tripartito tenga tanta manga ancha y se tome unas licencias en esta materia que no permitiría a otras formaciones». En ese contexto, Bauzá ha indicado que el nombre mismo de la charla prevista «supone una falta absoluta de respeto hacia las mujeres, que obviamente hablan por la boca».

En respuesta a dichas críticas, el concejal de Igualdad ha señalado, en declaraciones a ABC, que la psicóloga que impartirá la charla es una «profesional reconocida» que le ha puesto a su disertación el mencionado título «con la intención de provocar, de llamar la atención». Molina ha cuestionado que «nadie» haya preguntado acerca del contenido de la conferencia: «Hacer educación con perspectiva de género». El edil también ha criticado a la oposición por «quedarse en lo superficial en este caso y no centrarse en el fondo del grave problema de la violencia machista, que charlas como ésta pretenden combatir».