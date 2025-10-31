Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?

Los horarios de apertura de los supermercados como Mercadona, Alimerka, Lidl... y también en centros comerciales de Asturias como Parque Principado, Los Fresnos, Parque Astur o Los Prados

Este 1 de noviembre es un festivo de apertura autorizada en Asturias.

Este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae este año en sábado, por lo que esta vez los trabajadores y estudiantes no podrán disfrutar del tan ansiado puente festivo. Sin embargo, no son pocos los que quieren aprovechar la ocasión para ir adelantando compras, algo que en muchas ocasiones será posible porque este 1 de noviembre es un festivo con apertura autorizada en Asturias. No obstante, algunas tiendas permanecerán cerradas durante todo el fin de semana, por eso conviene repasar el horario de apertura de este Día de Todos los Santos en supermercados como Mercadona, Alimerka, Lidl... y también en centros comerciales como Parque Principado, Los Fresnos, Parque Astur o Los Prados. ¿Qué tiendas y centros comerciales abren en Asturias este sábado y domingo?

Horario de Mercadona

Los supermercados Mercadona abrirán durante medio día este 1 de noviembre, pero cerrarán el domingo, día 2.

Horario de Alimerka

Los supermercados Alimerka abrirán este sábado de 9.00 a 15.00 horas y permanecerán cerrados durante el domingo.

Horario de Masymas y Minymas

Las tiendas de Masymas y Minymas abrirán el sábado, aunque en horarios distintos. Los primeros lo harán en jornada reducida mientras que los segundos lo harán de 9 a 21 horas, según la información que puede encontrarse en varios establecimientos.

Horario de Carrefour

En Carrefour hay que realizar una diferenciación entre sus hipermercados y las tiendas de Carrefour Express. Los primeros, ubicados en grandes superficies, abrirán el sábado, pero cerrarán el domingo. Carrefour Express abrirá ambos días.

Dia

Muchas de las tiendas Dia cerrarán este festivo por el Día de Todos los Santos, aunque las que tienen más demanda abrirán, por eso lo más recomendable es consultar los en la página web los festivos de apertura de cada supermercado.

Horario de Aldi

Aldi abrirá el sábado en horario habitual, pero cerrará el domingo.

Horario de Hipercor - El Corte Inglés

Los centros comerciales de El Corte Inglés y las supermercados Hipercor abrirán este sábado en horario especial de 10 a 22 horas y cerrará el domingo

Horarios de Opencor

Opencor abre centros durante 18 horas diarias (de 8 a 2 de la madrugada).

Horario de Lidl

Lidl habrirá sus tiendas el sábado en horario habitual y permanecerá cerrado el domingo, 2 de noviembre, según la información que puede consultarse en su página web.

Horario de Alcampo

Los hipermercados Alcampo, por lo general, no abrirán este Día de Todos los Santos, aunque los horarios de cada superficie pueden consultarse en su página web.

Horario de Parque Principado

El centro comercial Parque Principado, en Siero, abrirá al completo este sábado, 1 de noviembre. El día 2, como el resto de domingos, permanecerá abierta la zona de ocio y restauración de 12 a 0 horas.

Horario de Parque Astur

Parque Astur, en Corvera, abrirá el sábado todas sus zonas y el domingo solo se podrá acceder a la zona de ocio de 12 a 23 horas.

Horario de Los Fresnos

El centro comercial Los Fresnos, en Gijón, también abre este sábado, Día de Todos los Santos.

Horario de Salesas

El centro comercial Salesas, en Oviedo, abre este sábado, 1 de noviembre.

Horario de Los Prados

El centro comercial Los Prados, en Oviedo, también abre este Día de Todos los Santos desde las 10 hasta las 22 horas.

Horario de Azabache

El centro comercial Azabache, en Lugones, estará abierto este sábado.