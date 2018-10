«El directo me pone muchísimo» Irene Alonso del Río lleva 25 años en pantalla. / CAROLINA SANTOS En febrero se cumplirán 25 años desde la primera vez que Irene Alonso del Río, presentadora del informativo de TVE en Asturias, se puso delante de una cámara M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 7 octubre 2018, 04:10

Hasta la cocina de todas las casas entra a diario Irene Alonso (gijonesa, 46 años) cargadita de información. En febrero se cumplirán 25 años de la primera vez que se puso frente a una cámara la presentadora de 'Panorama Regional', que mantiene el tipo, el cutis y la sonrisa y que sabe mejor que nadie que en el directo y en la vida hay que tirar p'alante.

-25 años en pantalla. ¿La receta para mantener ese cutis?

-Cosmética. Soy una apasionada.

-¿Y para aguantar el tipo?

-No exigirte demasiado.

-¿Qué sabe ahora que no sabía su primera vez ante la cámara?

-Que lo importante es la noticia, la historia que estás contando.

-¿Cómo fue esa primera vez?

-Recuerdo los nervios, el desconocimiento de la profesión, lo acompañada que me sentí. Era una cría, joven, inexperta, con miedo... Pero lo pasé muy bien. Me picó la tele aquel día.

-¿El nervio se doma?

-Aprendes a gestionarlo. La experiencia es un grado, cuando controlas los temas es más fácil, pero después está la chispina del directo y estás un poco vendida, tienes que salir al paso.

-¿Qué tiene el directo?

-Nada y todo. A mí el directo me pone muchísimo. Y me han pasado cosas: me he trabucado, he tosido, pero yo tiro p'alante.

-¿Lo peor que le ha pasado?

-Lo peor son las malas noticias, cuando intentas no dejarte arrastrar por la emoción. Estoy hablando de atentados, accidentes muy graves. Por mucho que te quieras separar, yo trabajo con el gesto, con la voz, y la emoción está ahí.

-¿Se sufre?

-Sí. La experiencia hace que no te derrumbes. Hay que alejar el drama, masticarlo, digerirlo y contarlo, pero sin frialdad; un periodista frío no me gusta. Yo no me echo a llorar, pero hay veces que me apetecería.

-Como por ejemplo...

-Ha habido momentos durísimos, como los atentados de Nueva York. O cuando tienes que dar muertes de gente cercana. Y hay momentos históricos que no tienen que ser ni tristes ni alegres, pero que te causan emoción.

-¿Con qué noticia se queda?

-Con ninguna, pero la primera tragedia que a mí me tocó contar fue la del Nicolasa. Me removió.

-¿Qué noticia quiere dar ahora?

-Me ponen los temas de igualdad, de inclusión, de ciencia enfocada a la solución de problemas de salud. Y me gusta contar que se resuelven injusticias: un ascensor en un centro o que un niño de La Calzada puede ir al colegio con su hermana con síndrome de Down.

-¿Dará la noticia de la inauguración de la variante de Pajares?

-(Risas) Espero no jubilarme antes. Hay mucha agua de por medio. Ojalá.

-¿Qué le ha enseñado la tele, así en general?

-Todo lo que sé de periodismo. Y que el trabajo en equipo saca adelante todo.

-¿El periodismo?

-Que hay que contar la verdad.

-¿Y la vida?

-Que es maravillosa.

-Asturiana en Madrid durante años. ¿Qué añora de Torrespaña?

-La gente siempre. Aquellos desayunos a las cuatro de la mañana, las porras, el colegueo. Era muy divertido.

-¿Qué no añora de Madrid?

-La dificultad de conciliar, sola, sin la familia, con dos bebés. Para mí fue duro. Pero la ciudad tiene cosas muy buenas, yo la disfruté muchísimo.

-¿Y la tensión informativa?

-También se echa de menos. Aquí hay menos medios, somos cuatro, allí había muy buen ambiente. Yo en Madrid pasé los años previos al ERE, compartía redacción con la Calaf, y esas cosas se echan de menos.

-Coincidió con la Reina.

-De aquella era Leti, una compañera fantástica. Lo recuerdo con mucho cariño, nos casamos más o menos a la vez, yo no sabía que ella estaba preparando boda, pero ella sí sabía que yo estaba preparando la mía.

-¿Ejercían de asturianas?

-Sí, sí. Aquello de: «Voy a Gijón, ¿quieres que te traiga algo?». Había colegueo asturianín.

-¿Cuántas veces le han dicho eso de 'tú cara me suena'?

-Muchísimas. A diario. Llevo años saliendo en pantalla a horas muy familiares, cuando la gente está comiendo, y les suena mi voz y mi cara, pero no saben si soy la de la tele, si fui al colegio con sus hijos o si soy una mamá del cole... Yo siento que la gente me quiere.

-¿Alguna anécdota?

-Haciendo cola en un supermercado me tiraron del pelo para ver si llevaba extensiones. La cajera alucinó. (Risas).

-¿En la tele se exige más belleza a las mujeres que a los hombres?

-A mí nunca me han dicho nada. Ni cuando cogí 25 kilos ni cuando estaba embarazada ni cuando estaba más o menos favorecida. Pero sí, sí que los paisanos van como más relajados. También le digo que cuando yo empecé pensé que esto me iba a durar seis telediarios. No imaginaba que a mi edad podía seguir presentado. Y mire.

-¿Malos tiempos para la libertad de expresión?

-Digamos que son raros. Porque además, ¿qué es la libertad de expresión hoy en día? Noto mucha autocensura, nos cortamos nosotros pensando que puede haber 14 lecturas.

-¿Manda lo políticamente correcto?

-Ahora te levantas por la mañana pensando: «A ver qué nos tiene que ofender hoy». Estamos esperando que nos metan el dedo en alguna llaguita, y no, hay que a salir a caminar, desestresar, mirar al horizonte... Hay que bajar el pistón.

-Es madre de dos hijos con enfermedades musculares degenerativas y no apea la sonrisa. ¿La receta?

-No es sencillo. Y tengo mis días. Es importante sentirte acompañado, yo tengo un colchón social importante formado por amigos, familia, mis asociaciones de pacientes, la comunidad educativa... No estoy sola en esto. Además, tengo esperanza en que se conseguirá algo que mejore la calidad de vida o dé solución a los problemas de salud de mis hijos. Y luego sería muy fácil instalarse en el drama, tengo muchos motivos, pero es que no me da la gana, no quiero. ¿Aporta algo positivo? ¿Resulta útil para que mis hijos aprendan todo lo que tienen que aprender en esta vida para ser autónomos? No. Me quedo con lo que aporta. Luego ves otros casos, y a todos nos pica algo, así que no tengo derecho a quejarme, no quiero quejarme, pero sí tengo derecho a reivindicar. Me peleo por un ascensor, por la educacion inclusiva, por una buena asistencia, pero con el mundo, con el por qué a mí, no me peleo. Me tocó. Ya está.

-Pues venga, reivindique.

-Educación inclusiva, y eso significa adaptar los colegios públicos. Si queremos un mundo que nos incluya a todos hay que luchar por ello. Y después que se dejen de papeleos. No puede ser que acabes de llegar de Barcelona con una mala noticia y tengas que ir a reclamar la asistencia de tu hijo.