¿'La diste un beso' o 'Le diste un beso'?, la eterna lucha contra los laísmos y los leísmos
Sábado, 30 marzo 2019

Aunque algunos piensen que los laísmos y leísmos son fáciles de detectar, lo cierto es que en ocasiones no es así y hasta los más entendidos en lengua hispánica pueten patinar en algún caso.

Para evitar que se nos cuele uno de estos errores en nuestras conversaciones, es importante tener en cuenta ciertos trucos que pueden venir muy bien.

Por ejemplo, la siguiente frase: «Ese pastel no le he probado», la lengua culta no admite el pronombre 'le' en la oración, por lo que lo adecuado sería «Este pastel no lo he probado».

Según reza el libro 'Las 100 dudas más frecuentes del español', del Instituto Cervantes: «Grosso modo, podemos establecer dos grupos: las áreas de sistema pronominal de caso o sistema etimológico, donde el pronombre se elige según la función sintáctica que desempeña (prácticamente toda América y la mayor parte de las regiones españolas); y las áreas innovadoras, donde el pronombre se selecciona de acuerdo con rasgos semánticos del referente (zonas de la cornisa cantábrica (asturias, Cantabria, el País Vasco), casi toda la zona de las dos Castillas (Castilla-La Mancha y Castilla y León) y Madrid)».

Esto quiere decir que existen dos zonas diferenciadas en cuanto al empleo de los pronombres personales átonos.

Existen varios tipos de leísmos; el de persona, cuando el pronombre se refiere a una persona:«A la abogada no le conocí hasta el mismo día del juicio» (incorrecto) / «A la abogada no la conocí hasta el mismo día del juicio» (correcto). También está el de cosa: cuando no nos dirigimos a una personas. Siempre será incorrecto, tanto en singular como en plural: «Ese pastel no le he probado» (incorrecto) / «Ese pastel no lo he probado (correcto)».

Respecto a laísmo, es más frecuente el se refiere a una persona que el que va dirigido a una cosa, pero son incorrectos en ambos casos: «Las prometí que lo solucionaría (a ellas)» (incorrecto) / «Les prometí que lo solucionaría (a ellas)» (correcto).

Es frecuente que el laísmo aparezca con verbos instransitivos o con verbos transitivos de afección psíquica con sujero no personal: «A mi hermana la duele una muela» (incorrecto) / «A mi hermana le duele una muela» (correcto).