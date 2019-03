El divertido manual para cuidar de un perro: «Suelo ladrar a los bulldog, no entiendo su cara» Su dueña escribió originales indicaciones a su hermano, que cuidaría de él por un tiempo EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 marzo 2019, 21:21

A algunas mascotas lo único que les falta para comportarse como humanos es hablar. Parece que es el caso de Aslan Elías, el perro ha tenido que quedar en manos del hermano de su dueña durante un tiempo y la mujer ha querido sorprenderle con este cartel.

Con este mensaje, la hermana quiso dejarle algunas indicaciones de cómo cuidar a su perro y lo hizo de una manera muy original, poniendo las palabras en boca de la mascota: «Hola!!! Soy Aslan Elías. Muchas gracias por cuidarme!!! Va a ser una experiencia inolvidable. Les escribo esta carta para que tengamos la mejor convivencia posible, por eso les quiero contar un poquito de mí», dice antes de detallar que necesita dar tres paseos al día de 20 minutos cada uno.

La imagen del cartel la comparte en su Twitter el hermano de la dueña, que resulta ser el periodista argentino Jordan Elías: «Mi hermana me va a dejar para que cuide el perro y me mandó esto🙈😂. Na si en esta familia estamos todos locos», bromea en la publicación.

Mi hermana me va a dejar para que cuide el perro y me mandó esto🙈😂. Na si en esta familia estamos todos locos. pic.twitter.com/l6uXnJZyba — Jordan Elias (@jordiiielias) 14 de marzo de 2019

Aslan continúa su carta en la que se especifican otras indicaciones que debe de tener en cuenta su cuidador provisional mientras esté a su cargo: «Lo ideal sería que no me den acceso a sillones ni camas si estoy solo porque suelo tentarme fácil», indica. «Le suelo ladrar a las razas de perros bulldog (no entiendo su cara)».

En este manual de cuidado, Aslan indica más restricciones: «nada de comida de humanos, ni golosinas para perros y ante cualquier duda pueden preguntarle a mi mamá».